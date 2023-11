Patricia Bullrich asumirá como ministra de Seguridad de Javier Milei

jueves, 23 de noviembre de 2023 19:10

La excandidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, será la ministra de Seguridad de Javier Milei, según informaron fuentes del equipo que acompaña al presidente electo.

Bullrich, quien ocupó el cargo de ministra de Seguridad durante todo el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019, había manifestado su intención de colaborar con el gobierno de Milei, pero había dejado abierta la posibilidad de ocupar un cargo en el Gabinete.

"Volver a estar en un lugar en el que ya estuve no es lo que más me gusta", había dicho Bullrich en una entrevista con TN el lunes. "Si uno le plantea a la gente que vote a una persona, en este caso a Milei, y Milei pide ayuda para gobernar, sería incoherente no hacerlo", agregó.

La designación de Bullrich como ministra de Seguridad es un hecho significativo, ya que se trata de una figura de peso en la política argentina y con una amplia experiencia en el área. Su llegada al gabinete de Milei podría generar tensiones con los sectores más afines al presidente electo, que buscan un giro radical en la política de seguridad.

Sin embargo, Bullrich también podría ser un factor de moderación en el gobierno, ya que cuenta con una visión más pragmática de la seguridad que algunos de los referentes de La Libertad Avanza.