Alberto Fernández irónico: "el títere es el único que termina enfrentando a Cristina"

miércoles, 22 de noviembre de 2023 13:21

En una extensa entrevista televisiva, el presidente Alberto Fernández brindó detalles de su turbulenta relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner. El mandatario saliente admitió que su vínculo termina “distante” y rechazó la posibilidad de no haberla escuchado.

Fernández reveló que alguien le advirtió que su gestión sería difícil, tironeada por la izquierda y la derecha. Afirmó que trató de preservar la unidad de la coalición, pero que hubo momentos en que tuvo que tomar decisiones que no fueron del agrado de la vice.

"Cuando asumí, alguien me dijo ‘mirá, vos vas a a enfrentar un tiempo difícil. Los años de Macri fueron similares a los de la Revolución Libertadora", señaló y luego agregó: "Tuvieron la característica de perseguir y enjuiciar a los opositores. Ahora tu tiempo no va a ser el tiempo de Perón, no. Tu tiempo va a ser el tiempo del tercer Perón, tironeado por la izquierda y por la derecha y te van a tironear. Prepárate para el tironeo. Prepárate’. Creo que tuvo una enorme razón".

"Él me recomendó que cuente hasta hasta diez para preservar todo esto. Y la verdad es que yo le hice caso. Le hice caso y cada vez que enfrenté esa situación. Conté hasta diez, tragué saliva y dije acá lo más importante es que preservemos la unidad para que no entremos en otra nueva frustración Argentina", planteó sobre la tensión interna de la coalición.

Además se refirió a uno de los sobrenombres que muchos le pusieron: títere de Cristina. “Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces”, ironizó.

El Presidente admitió que escuchó a la vice, pero que no siempre estuvo de acuerdo con ella. “No era mi misión obedecerla y ella lo supo desde el primer día”, remarcó.

También descartó haber pensado en renunciar y aseguró que le “faltó un poco más de suerte” en su gestión. “Evidentemente nosotros no hemos podido resolver el problema de la inflación y ni el de los ingresos de la gente”, concluyó.