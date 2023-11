ATE se declaró en asamblea permanente y rechazó todos los anuncios de Milei

martes, 21 de noviembre de 2023 18:27

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, rechazó los recientes anuncios del presidente electo Javier Milei, decidió hoy el estado de "asamblea permanente en la administración pública" y ratificó que "defenderá el Estado, los puestos de empleo y las políticas públicas conquistadas".

Un plenario de la organización sindical realizado hoy convocó a una reunión de consejo directivo nacional para el 14 de diciembre próximo, y sostuvo en un documento que los anuncios de Milei sobre privatizaciones permitirán "abrir un ciclo de miles de despidos".

La ATE determinó el estado de "asamblea permanente" en todos los organismos de la administración pública nacional, provinciales y municipales, y detalló que en el encuentro de conducción de diciembre participarán representantes de CABA y de las 23 provincias.

La conducción nacional del sindicato, electa el 9 de agosto último, se reunió en un hotel de esta ciudad para analizar el escenario político-económico-social, y ratificó que "no se alejará del mandato de los afiliados".

"El actual Gobierno tiene que garantizar antes de irse los aumentos salariales a los que se comprometió para noviembre y diciembre. Y a Milei el gremio le dice que defenderá con toda la fuerza los puestos de trabajo y las políticas públicas conquistadas", dijo Aguiar.

El dirigente rionegrino enfatizó que "no es necesario esperar el 10 de diciembre para saber que la Navidad y el Año Nuevo no serán fiestas, porque el presidente electo ya adelantó el remate de gran parte del patrimonio estatal. Es inimaginable que alguien no visualice un escenario de corto plazo libre de masivos despidos", puntualizó en el documento.

El plenario del gremio analizó "cada una de las áreas estatales amenazadas por los anuncios de Milei y los puestos de trabajo comprometidos" y avanzó en la necesidad de convocar de forma oportuna a "una jornada nacional de protesta en defensa de las políticas públicas del Estado" junto con organizaciones sociales, sindicales y políticas.