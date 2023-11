Gobierno prepara una renegociación con el FMI por la deuda de US$ 12.000 millones

jueves, 2 de noviembre de 2023 20:04

Luego del desembolso realizado esta semana al Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina enfrentará entre el último bimestre del año y abril de 2024 vencimientos de deuda en moneda extranjera por casi US$ 12.000 millones.

Con las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en mínimos históricos, ese es el obstáculo que deberá superar el próximo Gobierno hasta que comiencen a ingresar los dólares de la cosecha gruesa. Es por ello que, en caso de ganar el balotaje del 19 de noviembre, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, tiene previsto comenzar rápidamente una renegociación de la deuda con el Fondo para aliviar las obligaciones de los próximos meses y evitar mayores tensiones cambiarias.

Según destacó el broker Portfolio Personal Inversiones (PPI), como el stock de Derechos Especiales de Giro (DEGs) en poder del Banco Central era de sólo US$ 1.847 millones se habrían utilizado yuanes del segundo tramo del swap con China por US$ 743 millones. Además, el próximo lunes, el Gobierno debe afrontar un pago adicional de US$ 830 millones en concepto de intereses.

En el último bimestre hay compromisos en moneda extranjera por US$ 2.460 millones, entre capital e intereses, de los cuales US$ 1.600 millones corresponden al FMI mientras que los US$ 860 millones restantes son a otros organismos, señaló Noticias Argentinas.

Esas operaciones pueden cancelarse con yuanes remanentes del segundo tramo del swap, para que el BCRA no deba desprenderse de sus ajustadas reservas al menos hasta fin de año. En paralelo, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores, Leonardo Madcur, ya comenzaron las conversaciones con el staff técnico del FMI por la séptima revisión del acuerdo vigente.

De los resultados de esta revisión depende que el país reciba un desembolso de US$ 3.250 millones antes de fin de año.

Compromiso anterior

El Gobierno Nacional efectivizó el 31 de octubre pasado el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) de los vencimientos previstos para octubre, por unos 1.975 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG, la moneda que usa el organismo) y que equivalen a unos 2.600 millones de dólares, según informaron fuentes oficiales a Telam.



De esta manera, la posición de Reservas Internacionales que había cerrado ayer en 24.612 millones de dólares, quedó hoy en 21.861 millones de dólares, según los datos preliminares que informó hoy el Banco Central.