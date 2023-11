Beneficiarios de planes sociales viajaron a Europa, Qatar y cruceros: el escándalo crece

jueves, 2 de noviembre de 2023 13:03

En medio de la campaña electoral por el balotaje presidencial del 22 de noviembre, continúa el escándalo por los viajes al exterior que, según una investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan, realizaron 159.919 beneficiarios del plan social “Potenciar Trabajo”.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció que personas supuestamente vulnerables, que todos los meses cobraban el plan social, viajaron a playas paradisíacas, ciudades impactantes y países como Qatar, lugar dónde la selección argentina de fútbol se coronó campeón mundial por tercera vez en su historia, según publicó Infobae.

Tolosa Paz admitió que “hay muchísimas personas -beneficiarias del plan- que nos dimos cuenta por esta información, que viven en la informalidad, que no registran su actividad y tienen trabajo, porque si no, no podrían sacarse un pasaje a Europa, a España, a Francia, a Holanda, a Panamá, a México, a países árabes, a Qatar, a Cuba”.

El fiscal Marijuan, por su parte, denunció que “los 159.919 titulares -del Potenciar Trabajo- reflejaron un total de 812.906 movimientos migratorios mientras percibían el plan social”, es decir que salieron e ingresaron al país, más de dos veces en promedio.

Marijuan también destacó que “del registro de viajes aéreos precitado, 20.832 utilizaron el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; 6.595 por el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales”.

Entre las aerolíneas utilizadas para realizar los viajes al exterior se encuentran British Airways, United Airlines, Air France, Air Europa; American Airlines, Emirates Airlines, Qatar Airways, Aero México, Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Copa Airlines, Ethiopian Airlines, KLM, Vuelo privado, entre otras.

El fiscal también destacó que “19.858 duraron entre 21 y 30 días; 14.823 entre 31 y 50 días; y 21.911 más de 51 días”.