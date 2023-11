Milei cerró su campaña: "No tengan dudas que se puede"

jueves, 16 de noviembre de 2023 21:46

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, aseguró que le próximo domingo los argentinos elegirán entre las ideas del "populismo peronista" y las de "la libertad". Lo dijo durante su cierre de campaña en la ciudad de Córdoba.

"Lo que estamos eligiendo es si queremos la tiranía de las mayorías, el populismo peronista, o queremos volver a abrazar las ideas de la libertad de (Juan Bautista) Alberdi", lanzó el aspirante a la Presidencia de la Nación en un marco colmado de militantes libertarios.

En esa línea discursiva, Milei volvió a repetir fragmentos de los dos cierres de campaña anteriores evocando a la historia: "Es importante que tengamos consciencia de que nos enfrentamos a la elección más importante de los últimos 40 años y, muy especialmente, a la más importante de los últimos 100 años".

"De haber entrado en el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy somos el 130 y en decadencia. Tenemos 45% de pobres; 10% de indigentes; la inflación viajando en 300%. ¿De qué miedo me hablan? ¿De qué salto es vacío? Si nos estamos yendo al mismísimo infierno", enfatizó Milei ante un público enérgico, destacó Noticias Argentinas.

Milei le pidió a sus seguidores que el domingo den "vuelta la historia" para iniciar "el camino de la reconstrucción Argentina": "No tengan dudas que se puede. Es la primera vez en la historia que el 54% de los argentinos eligieron una opción de cambio liberal".

Al respecto, alentó a los cordobeses que lo acompañaron desde temprano en las calles céntricas de la capital: "¡Tengo seguridad que ustedes los cordobeses nos van a acompañar para ir por el 60%!".

"El cambio siempre entraña riesgo. Quiero pedirles que este domingo el miedo no le gane a la esperanza, que sea la esperanza la triunfadora", continuó el economista y diputado nacional, que estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

Bullrich fue oradora

La excandidata presidencial y presidenta del PRO le habló a los "6 millones de ciudadanos para que con el corazón, el alma y el cerebro piensen un minuto en seguir viviendo en esta Argentina de las mafias, de los pobres, donde los funcionarios tienen todo y el pueblo no tienen nada", señaló Telam.

"Quiero agradecer a Javier por esta posibilidad. Quiero hablarle a los 6.400.000 ciudadanos que, junto a ustedes, votaron por el cambio en Argentina", dijo la ex candidata de Juntos por el Cambio.

"Por eso le quiero pedir a todos los ciudadanos que me acompañaron, que eligieron una opción de cambio, que esa continuidad se tiene que terminar el 19, el domingo, tenemos que apoyar el cambio, el cambio que implique que los ciudadanos son más importantes que las estructuras burocráticas del Estado. Que no van a estar más debajo de los Massa que los aplaste", resaltó la ex funcionaria.

Y expresó: "He decidido, junto a muchos, muchos y muchos ciudadanos, decirle a Javier: te tocó el turno, fuiste el que ganaste la opción de cambio, y con patriotismo te acompañamos para que seas el próximo presidente".