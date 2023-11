Milei denunció a “los tosedores de Massa” y dijo que buscaron "sacarlo"

lunes, 13 de noviembre de 2023 10:07

Con la adrenalina aún en su sistema, Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), se refirió este lunes a lo que vivió en el debate presidencial del domingo y el rol que tuvo frente a su adversario, Sergio Massa de Unión por la Patria. El candidato destacó su comodidad durante el debate y dijo que está confiado por cómo les irá en el balotaje.

En una entrevista brindada este lunes con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el libertario señaló la estrategia de su rival, Sergio Massa, de intentar provocarlo y sacarlo de su eje. Massa, junto con su equipo de asesores, intentó desestabilizar a Milei. “Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento”, sentenció.

El candidato de LLA denunció una táctica que involucró a la audiencia y acusó a las personas presentes, especialmente cuando le tocó dar su mensaje final, de toser deliberadamente para perturbarlo. A pesar de esto, Milei afirmó que no lograron desconcentrarlo. “Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme. Y tampoco lo lograron”, explicó.

Milei defendió su estrategia en el primer bloque del debate, donde aceptó las preguntas de Massa, y explicó que su objetivo era desmantelar las acusaciones de la campaña negativa en su contra. Señaló que demostró que las acusaciones eran infundadas y que luego pasó a enfocarse en la parte de Producción y Empleo, donde, según él, contragolpeó con fuerza.

“Él empezó con un formato en el que salió a preguntarme a mí, se ve que se va a dedicar al periodismo”, lanzó entre risas y agregó: “Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo”.

En resumen, Milei se mostró satisfecho con su desempeño en el debate y cree que demostró que puede mantener la estabilidad emocional y defender su posición. Su confianza aumenta de cara al balotaje, y está seguro de que su rival deberá cambiar su estrategia. El escenario político argentino sigue siendo intenso y lleno de debates en la recta final hacia las elecciones.