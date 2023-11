Massa le respondió a Milei: "la tos no me incomoda"

lunes, 13 de noviembre de 2023 20:40

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuntó este lunes con ironía contra su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei al levantar el guante y contestar a su expresión relacionada a la tos, durante el debate presidencial. Es que denunció que miembros del equipo del actual ministro de Economía habrían tosido para incomodarlo en la Facultad de Derecho de la UBA.

"La tos no me incomoda. Solo a aquellos que van a escucharse a si mismo les molesta la tos. A mí no me molesta",dijo el ministro de Economía, durante una visita al Centro Operativo de Prevención de San Vicente junto al intendente local, Nicolás Mantegazza.

En un pasaje de su visita, sin nombrarlo a Milei, lo señaló por haberse “quedado sin palabras” al momento de exponer sobre el tema seguridad, pero aclaró que “lo más grave es que sigue defendiendo la idea de la venta de armas en nuestra sociedad”.

“De alguna manera, en este camino que nos queda de aquí al domingo, quiero reiterar algo que dije ayer: a mí, a diferencia de otros, la tos de Malnatti no me incomoda, ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido", agregó.

Esta mañana, Milei denunció una estrategia deliberada de Unión por la Patria para desconcentrarlo durante el debate presidencial de anoche colocando en las primeras filas del auditorio de la Facultad de Derecho a dirigentes que se pusieron a toser en su minuto de cierre.