El debate presidencial entre Massa y Milei dejó divertidos memes

domingo, 12 de noviembre de 2023 23:45

Los candidatos presidenciales de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, confrontaron este domingo en la noche entorno a varios ejes. Educación, Derechos Humanos, Economía, Seguridad y Justicia fueron los ejes por los que sobrevolaron los discursos de cada uno de los candidatos.

Pero lejos de las palabras, algunas expresiones se convirtieron en publicaciones humorísticas en la red social X (ex Twitter). En formato de texto y también de imágenes, aparecieron los memes y las bromas no pararon de sucederse. Algunas hicieron alusión a la frase constante de Massa de "busquen en Google" mientras que otros hicieron alusión a la frase de Milei: "si fueras Pinoche ya me hubieras lastimado el ojo".

Además se tomó para la burla la chicana de Massa a Milei sobre el GDE, que es el sistema integrado de caratulación de los expedientes del Sector Público Nacional, que en las redes se viralizó como "GEDE".

Media rara las señas que hace la interprete de lenguaje de señas en el debate presidencial pic.twitter.com/vMwyGJdM1D — uD835uDC00uD835uDC01uD835uDC08 uD835uDC05uD835uDC11uD835uDC00uD835uDC0DuD835uDC19uD835uDC14uD835uDC13uD835uDC13uD835uDC08 |uD83CuDF99?• (@FranzuttiAbi) November 13, 2023

Debate presidencial Milei vs Massa, descripción gráfica. pic.twitter.com/QgX0n6Knw0 — Cripto Moneda ?????? (@criptomonedaz) November 13, 2023

Pinocho!! Miente Miente Miente

X Si x Por No

Responde

Sergio Andres

Tenes 140% anual de Inflación?

Tenes un alto índice de Inseguridad?

Tenes una Jubilación Miserable?

Tenes Pobreza con Alto Porcentaje?

Tenes Déficit Fiscal?

Tenes Plan Platita?

Tenes Ñoquis en tu Gobierno? pic.twitter.com/83UkdxJ9Cp — Pablo Frezzotti uD83EuDD1CuD83EuDD1B (@Comuna11Pro) November 13, 2023

A Pinocho seguro que no le creemos pic.twitter.com/OGXU4ZZkdJ — Satonacci (@Satonacci86) November 13, 2023

Milei : Si fueras pinocho ya me hubieras arrancado un ojo.



Massa en otro universo : pic.twitter.com/HjVDWnmJeq — Daniel Enrique uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@DanieEnrique155) November 13, 2023

Los pibes viendo el debate presidencial sin entender un choto de política pic.twitter.com/CBofqC0W2u — Alejo (@bjs_alejo2) November 13, 2023

un candidato, en un debate presidencial, tuvo el descaro de comparar una guerra con un partido de fútbolpic.twitter.com/jtJ2IdsLpd — ? pri (@pribarrios_) November 13, 2023

el siguiente tema del debate presidencial es: Google



massa: pic.twitter.com/dr4AZCaYpL — batman (@segagenesis__) November 13, 2023

Milei tratando de Pinocho a Massa. Massa pidiéndole a Milei que se haga un psicotécnico y que le pida perdón al Papa. Chicanas de un lado, gritos del otro. Debate presidencial al estilo velada de box pic.twitter.com/6xIlNJWubO — PEPE (@soyunargento) November 13, 2023

-milhouse, estás viendo el debate presidencial?

-ah, sí es algo fantástico...#BuenosAiresTheErasTour pic.twitter.com/3sJfCCke58 — aldana (@_aldanainsfran) November 13, 2023

*el debate presidencial sirve mucho, puede ayudar a que gente que vota por primera vez se incline por uno u otro"



literalmente el debate presidencial: pic.twitter.com/Wy9FsOYn02 — lautarouD83CuDDF8uD83CuDDEA (@kzcabj) November 13, 2023

Resumen debate presidencial 2023 pic.twitter.com/hlWup5Ihew — Cane (@bauticane) November 13, 2023

resumen del debate presidencial pic.twitter.com/s6g2XmwbQp — luz (@luz_s0r14) November 13, 2023

Los accionistas de Google después del debate presidencial pic.twitter.com/sZEn8Rs7Hc — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) November 13, 2023

Debate presidencial 2023 pic.twitter.com/HQyse0ElKI — Julio Sanchez (@S_julio02) November 13, 2023

Milei cerrando el debate presidencial: pic.twitter.com/qweK8xKt8a — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) November 13, 2023

ah si el debate presidencial es algo fantástico pic.twitter.com/ySILjZp118 — julia's version (@juliarotondo13) November 13, 2023