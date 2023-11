Debate presidencial: "Por sí o por no", Massa reclamó respuestas a Milei

domingo, 12 de noviembre de 2023 22:39

El candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y su par de La Libertad Avanza, Javier Milei, se midieron cara a cara en el último debate presidencial a una semana del balotaje.

Posteriormente, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, buscó acorralarlo con preguntas por sí o por no. Este momento, duró varios minutos y Milei contestó a cada una de las preguntas.

Massa le pidió respuestas "por sí o por no" a Milei sobre subsidios, Vaca Muerta, a dolarizar la economía, privatización de los ríos y mares, y la eliminación del Banco Central.

"A mí no me vas a condicionar, ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios", afirmó Milei y destacó que "no se van a tocar" hasta que mejore la situación económica.

Luego, Massa resaltó que el debate era largo y que no tenía que ponerse nerviosos porque lo que se necesita son respuestas y con esa actitud no lo iba a conseguir. "No te agredí, no mientas expreso con pasión la indignación que genera tu gobierno", resaltó el referente de La Libertad Avanza.

Massa lo acusó de "mentir" y destacó que "estamos ante alguien que o mintió toda la campaña o esta mintiendo esta noche".