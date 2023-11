Balotaje: ¿Qué pasa si no se asiste a votar el domingo 19 de noviembre?

sábado, 11 de noviembre de 2023 11:00

El próximo domingo 19 de noviembre se llevará a cabo el balotaje presidencial en Argentina, en el que se enfrentarán Sergio Massa y Javier Milei. Esta jornada electoral se da justo en el medio de un fin de semana largo, lo que podría provocar que algunas personas decidan no votar.

¿Es obligatorio votar en el balotaje?

Sí, el voto es obligatorio en Argentina para todos los ciudadanos mayores de 18 años y hasta los 70 años, siempre que se encuentren a menos de 500 kilómetros de su centro de votación.

¿Qué pasa si no voto?

Quienes no voten y no tengan justificación ante la Justicia Electoral serán multados. El monto de la multa depende de si el elector tiene o no infracciones previas sin regularizar:

Sin infracciones previas: $50

Con 1 infracción previa: $100

Con 2 infracciones previas: $200

Con 3 infracciones previas: $400

Con 4 o más infracciones previas: $500

¿Cómo justificar la ausencia al voto?

Los ciudadanos que no puedan votar por alguna razón justificada tienen 60 días para presentar su solicitud ante la Justicia Electoral. Las causas de justificación pueden ser:

Enfermedad o fuerza mayor

Estar a más de 500 kilómetros del centro de votación

Ser juez o auxiliar de la Justicia

Ser personal de organismos y empresas de servicios públicos

¿Puedo votar en el balotaje si no voté en las generales?

Sí, los ciudadanos pueden votar en el balotaje aunque no hayan votado en las elecciones generales. Sin embargo, aún así deberán abonar la multa correspondiente si no tienen justificación.

El voto es un derecho y una obligación en Argentina. Es importante que los ciudadanos se informen sobre las causas de justificación para poder votar en las elecciones, ya que la multa por no votar puede ser significativa.