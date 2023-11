ANSES: los 7 cambios que tendrán los planes sociales al pasar a "Puente al Empleo"

miércoles, 1 de noviembre de 2023 00:00

Los planes sociales que actualmente entrega el Estado argentino se transformarán en empleos formales a partir de 2024. Así lo anunció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa.

En un acto en la sede de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Massa detalló que los beneficiarios de los planes sociales deberán realizar capacitación laboral obligatoria, inscribirse en las bolsas de empleo y cumplir con la contraprestación laboral.

Además, el ministro anunció que se lanzará un programa denominado "Puente al Empleo", que consiste en que las empresas que contraten a beneficiarios de planes sociales recibirán incentivos, como la cobertura del salario mínimo, vital y móvil durante un año y la exención del pago de cargas sociales durante dos años.

El nuevo programa de empleo consiste en que "aquel que tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador va a tener que completar el salario de convenio".

Además, "para incentivar" que los empleadores "tomen a estos beneficiarios", no van a "pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores", agregó.

El cambio que propone Puente al Empleo

1. El que pase a trabajar en una empresa mantendrá el plan social durante un año.

2. Las empresas deberán complementar los ingresos del beneficiario hasta llegar al salario mínimo.

3. Las empresas no pagarán cargas sociales durante dos años.

4. Los ex beneficiarios de planes sociales accederán a una capacitación laboral obligatoria.

5. Los ex beneficiarios de planes sociales tendrán un control de contraprestación.

6. Los ex beneficiarios de planes sociales se podrán anotar en cada una de las bolsas de empleo de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo.

7. Los ex beneficiarios de planes sociales quedarán inscriptos en las unidades ejecutoras de programas productivos.