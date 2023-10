El Gobierno ordenó activar "urgente" un plan para repatriar argentinos de Israel

lunes, 9 de octubre de 2023 20:09

El Gobierno nacional ordenó hoy activar de manera "urgente" un plan para repatriar a los 625 argentinos que hasta el momento se inscribieron en el registro de evacuación de Israel que el consulado abrió en Tel Aviv, como producto del ataque del grupo islamista Hamas, e informó que al menos siete connacionales murieron y 15 permanecen desaparecidos.



El ministro de Defensa, Jorge Taiana, anunció en su cuenta de la red social X que instruyó al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, teniente general Juan Martín Paleo, la inmediata puesta en marcha de un operativo de rescate para los argentinos que se encuentran en riesgo.



"En el día de la fecha, he instruido al jefe del Estado Mayor Conjunto tte grl Paleo @EMCOFFA_Arg para que de manera urgente active un plan de evacuación para repatriar a los argentinos que se encuentran en la zona de conflicto en Israel", anunció Taiana.



En tanto, fuentes de la Cancillería, a cargo de Santiago Cafiero, informaron, en base a informes de la diplomacia argentina en Israel, que hasta las 16 de hoy 625 los argentinos solicitaron ser evacuados de ese país de Medio Oriente, mientras la cifra de connacionales muertos se elevó a siete y a 15 los desaparecidos.



Esta mañana, en declaraciones a radio 10 y La Red, Cafiero había dado los primeros registros oficiales, que daban cuenta de 235 argentinos inscriptos en el registro de evacuación de Israel que el consulado argentino abrió en Tel Aviv, un número que se incrementó a más de doble en pocas horas.



La Cancillería habilitó una línea telefónica nacional de celular para asistir a familiares en Argentina que necesiten informar sobre connacionales que se encuentran en dificultades en territorio israelí.



El número habilitado es +54 9 1140411522, disponible para llamadas y mensajes vía WhatsApp.



En tanto, el Consulado General en Tel Aviv tiene disponible el teléfono de guardia consular de emergencias: + 972 52 597 8359 y se reciben consultas en el mail: consultasargentinosisrael@mrecic.gov.ar para los ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio israelí y puedan llegar a requerir una evacuación.



"Desde el día sábado estamos en permanente contacto con nuestra embajada, con el consulado general y el Gobierno israelí para localizar a los argentinos, asistirlos o brindarles información, según la situación en la que se encuentren", señaló Cafiero desde sus redes sociales.



Tras dar las primeras cifras oficiales de argentinos muertos y desaparecidos como consecuencia del ataque del Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, el ministro de Relaciones Exteriores envió sus "más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas fatales".



"Hemos estado 24x24 (horas) desde el sábado con la embajada, con el consulado y muchas veces perdemos contacto cuando tienen que ir al refugio", dijo, debido a que los bombardeos no cesan desde el sábado a la mañana, y que causaron más de 1400 muertes entre ambos bandos.



Cafiero señaló que el sábado mismo la agencia de ayuda humanitaria de la Cancillería se puso en contacto con la embajada de Israel en Buenos Aires para manifestar que el país está "en condiciones de ayudar".



"Pusimos en funcionamiento un registro para aquellos argentinos que quieran retornar, muchos de ellos tienen pasajes; desde el sábado que estamos gestionando su vuelta a la Argentina", detalló.



A raíz de los sucedido, el Palacio San Martín se comunicó ayer con el Consulado de la Argentina en Tel Aviv para iniciar la confección del registro de aquellos ciudadanos argentinos que se encuentren en territorio israelí y puedan llegar a requerir una evacuación.



"Por este motivo, se solicita a las y los connacionales que consideren que puedan estar en dicha situación que informen su apellido, nombre, DNI, teléfono, lugar donde se encuentran, contacto de un familiar, condición médica (si la tuviere) y eventuales datos de interés, directamente al correo: consultasargentinosisrael@mrecic.gov.ar", informó la Cancillería.



Además, se recomendó que todos los nacionales que tengan pasajes aéreos, o que puedan comprarlos, aborden cuanto antes los vuelos comerciales disponibles desde el Aeropuerto Ben-Gurion, que continúa operando.



El sábado, tras conocerse el ataque de Hamas a Israel, el Gobierno argentino expresó que "deplora los ataques armados provenientes de la Franja de Gaza contra el sur de Israel", condenó "las acciones terroristas de Hamas" e hizo un llamamiento para que "se ponga fin a la violencia" en la región.



"El Gobierno argentino condena las acciones terroristas de Hamas contra el territorio israelí y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil", indicó un comunicado de la Cancillería.



Argentina "manifiesta su solidaridad con el pueblo israelí y expresa sus sentidas condolencias a los familiares de las víctimas", agregó.



En tanto, ese mismo día, el presidente Alberto Fernández ordenó reforzar la seguridad en todos los ámbitos de la comunidad judía en el país y dispuso el alerta en la frontera, por parte de efectivos de Gendarmería y los organismos dependientes de Migraciones, Agencia Federal de Inteligencia y Policía de Seguridad Aeroportuaria.



La medida había sido informada por la vocera presidencial Gabriela Cerruti en su cuenta de la red social X, donde anunció también que el jefe de Estado "puso a disposición del Gobierno de Israel la inmediata ayuda humanitaria".



"Expreso mi enérgica condena y repudio al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas desde la Franja de Gaza contra el Estado de Israel", escribió el Presidente el sábado en su cuenta de la misma red social, y dijo que se comunicó telefónicamente con el presidente de ese país, Isaac Herzog, para transmitirle "la solidaridad del pueblo y del Gobierno de Argentina".



La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, lamentó en sus redes sociales la "violencia, muerte y desolación en territorio de Israel", y expresó su "solidaridad incondicional con todas las víctimas y sus familiares".



"No aceptamos y condenamos, como siempre lo hemos hecho, todo tipo de violencia como método para resolver los conflictos entre países", enfatizó Cristina Fernández.



La exmandataria exhortó además a "dar cumplimiento a las Resoluciones de Naciones Unidas, a los acuerdos de paz y a recuperar los ámbitos de negociación sobre el conflicto entre Israel y Palestina", y sostuvo que: "En especial, sostenemos la necesidad de dar cumplimiento al 'concepto de una región en que dos Estados, Israel y Palestina, vivan uno junto al otro dentro de fronteras seguras y reconocidas', incluido en la resolución 1397 (2002) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas".



El Ejército israelí informó esta mañana que retomó el control de localidades del sur del país atacadas por Hamas cerca de la Franja de Gaza, cuyo "asedio completo" fue ordenado como respuesta a la ofensiva sin precedentes del grupo islamista palestino del sábado, en tanto subió a algo más de 1.400 la estimación oficial del número de muertos de uno y otro bando.