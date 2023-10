Schiaretti: “Dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo”

domingo, 8 de octubre de 2023 22:50

El candidato presidencial de Hacemos por nuestro país, Juan Schiaretti, dijo que en la Argentina “se profundiza la falta de federalismo”, en el marco del segundo debate presidencial 2023, que se desarrolla este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Schiaretti responsabilizó a los últimos dos gobiernos del “desastre económico” que vive la Argentina, en el que “dejan de lado a las provincias y se profundiza la falta de federalismo”.

“Los últimos gobiernos, los kirchneristas y los de cambiemos, dejaron sola a las provincias en el narcotráfico. Hicieron la ley de de federalización del narcomenudeo”, comentó.

“La ley decía que nos tenían que enviar recursos. No nos llega ni un peso desde el 2005. Nosotros creamos igual la fuerza policial antinarcotráfico que no depende del poder político de Córdoba, sino del fiscal general. Las otras provincias tampoco recibieron”, sumó.

Y completó: “No importa, porque nosotros vamos a pelear igual. Lo que importa es que el Estado nacional está ausente de esa pelea”.

Schiaretti, sobre la inseguridad y el narcotráfico

Sobre la inseguridad, dijo que "es hija de la exclusión social que aumenta día a día en la Argentina”.

“Hay que acabar con la puerta giratoria en los juzgados”, propuso y mencionó que hay que modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley Penal Juvenil.

“Argentina no produce droga, pero tenemos una frontera que es un colador. Hay que cuidar la frontera y deben participar las fuerzas armadas. Hay que hacer la radarización en serio e implementar como en los países hermanos la ley de derribo para aquellas aeronaves no identificadas que no acaten las indicaciones de pilotos de fuerza aérea”, mencionó.

Así, declaró que es necesario la creación de una fuerza federal antinarcotráfico de “al menos 15.000 efectivos, que dependa de la Procuraduría General de la Nación” y que esté distribuida en todas las jurisdicciones, además de poseer cárceles de máxima seguridad para que los narcotraficantes no puedan gestionar desde la prisión.

A su vez, señaló como “punto central para evitar que los narcos se hagan dueños de las barriadas populares de las grandes ciudades” la creación de los consejos de seguridad barriales, tal como lo hizo en Córdoba. Estos “generan un entramado social” para impedirlo con la participación de centros vecinales, clubes de barrios, centros de jubilados, escuelas y escuelas.

Schiaretti, sobre trabajo y producción

Schiaretti dijo que para que haya trabajo y producción “tiene que haber inversión”, algo que se lograría con “estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y no atacar a los inversores como hace los kirchneristas”.

“Hay que eliminar las retenciones al campo para que no castigue a la producción. Hay que sustituir impuestos distorsivos como los ingresos brutos con un impuesto a la última venta o un IVA provincial como tiene Brasil”, sostuvo.

“Hay que ayudar a las Pymes para que generen más empleo. Acabar con la industria del juicio y poner en marcha un fondo de garantía por tiempo de trabajo. Hay que bajar las cargas sociales a las Pymes y transformar los programas sociales en empleo genuino”, agregó.

Para el empleo joven, propuso llevar adelante el programa Primer Paso que llevó a cabo en Córdoba para que “puedan hacer prácticas rentadas en empresas privadas, poniendo recursos del estado y los empresarios”.

Por otro lado, puntualizó: ”La promoción a las Pymes para la industria se den en función de los costos y no de la inversión. Hay que bajar la energía y darle subsidio a la mano de obra”.

A su vez, dijo que escuchar a Sergio Massa hablar de trabajo y producción es “un fetiche”, porque “llevó a la inflación del 65% al 140%. El dólar que estaba en $250 está en $950 el paralelo. Tiene tantos tipos de cambio porque no hay reservas en el Banco Central”.

“Hay que ayudar a las Pymes que están sufriendo en serio. La competencia es desleal porque tienen que competir con el importador, con el dólar más bajo de lo que tiene Massa, y no pueden exportar porque los costos son superiores a ese dólar. Eso es cuidar a las Pymes”, agregó.

Schiaretti, sobre desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente

“El desarrollo humano no es otra cosa que la movilidad social ascendente. El derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno y a la vivienda propia, todo lo contrario de la obscenidad del caso Insaurralde o de Chocolate, y los más de 40% de pobreza que trae el kirchnerismo y el gobierno de Massa”, expresó.

“Para que tengamos vivienda hace falta que haya créditos individuales en todo el mundo”, remarcó.

Por otro lado, dijo que “el Estado nacional y provincial debe hacer la vivienda populares para los sectores sin recursos y urbanizar los asentamientos”.

También señaló que “hay que continuar cumpliendo los acuerdos de París y la agenda 2030. Hay que subir el corte de biocombustible al 20% en biodiesel y al 27% en bioetanol y de allí para arriba”.

A su vez, destacó la importancia de “crear el mercado nacional de carbono. Hay muchos recursos que la Argentina está desaprovechando”.

Schiaretti, sobre la dolarización en Córdoba

“No hay país del tamaño de Argentina con su complejidad económica que se haya dolarizado. Es una propuesta que no se aplica en los países como la Argentina”, opinó sobre la idea de dolarizar la economía argentina ante la pregunta de Patricia Bullrich.

“Se precisa tener equilibrio fiscal, un banco central independiente que lo conduzca la oposición y avanzar en la estabilidad monetaria en el tipo de cambio con un régimen desdoblado: tipo de cambio oficial competitivo y tipo de cambio libre para que converja y evitemos la hiperinflación”, cerró.