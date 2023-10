Massa anunció la creación una agencia federal al estilo FBI

domingo, 8 de octubre de 2023 22:37

En su presentación en el segundo debate de candidatos presidenciales, el representante de Unión por la Patria, Sergio Massa, se diferenció de sus principales rivales, Javier Milei y Patricia Bullrich, y aprovechó la exposición pública para anunciar la creación de una agencia federal de lucha contra el crimen organizado al estilo del FBI norteamericano.

Luego de condenar el ataque terrorista de Hamas en Israel y solidarizarse con sus víctimas, el actual ministro de Economía insistió en su idea de conformar una "gobierno de unidad nacional" convocando "a los mejores" dirigentes de cada uno de los espacios políticos.

"Si Dios y sus votos me dan la oportunidad de gobernar, Argentina va a tener un gobierno de unidad nacional", aseveró desde el plateau de la Facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde se desarrolló el segundo encuentro de candidatos tras el primero del domingo pasado en Santiago del Estero.

Más tarde, en el marco de un show plagado de provocaciones y chicanas que volaban de un lado hacia el otro incesantemente, Massa tendría la oportunidad de explayarse en mayor profundidad sobre la política de alianzas que planea implementar a la hora de formar su gobierno.

"Hay algunos políticos que no entienden que el 10 de diciembre empieza una nueva etapa, y necesitamos a los mejores. No importa donde hayan participado en política. Ojalá hayan dirigentes liberales que se quieran comprometer con la agenda feminista, ojalá hayan dirigentes de izquierda que tengan vocación de trabajar en el superávit fiscal que queremos construir. Ojalá hayan dirigentes radicales que se quieran comprometer en una mejor construcción de justicia y educación en Argentina. Los mejores, no los partidos".

Massa: "Milei, hasta acá llegaste"

Luego de que el candidato a La Libertad Avanza, Javier Milei, levantara el tono de su crítica a la representante del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, el oficialista aprovechó para asestarle un golpe al libertario al pedirle que "deje de faltarle el respeto a las mujeres".

"Me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos y me parece que muestran tu rasgo autoritario".

También utilizó su derecho a réplica para refutar el modelo de desarrollo económico del candidato liberal.

"Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del trabajo y los trabajadores pierden el derecho a sus vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás", lanzó.

Massa, sobre la liberación de presos

"Quien tiene que explicar la liberación de presos es Patricia Bullrich". Para Massa, "es muy importante que quienes venimos acá le contemos la verdad a la gente".

"Los datos desmienten las mentiras. En el 2019 se liberaron 16.000 presos. En el 2020 se liberaron 9.000, con lo cual quien debe explicar la liberación de presos es quien era ministra de Seguridad en ese entonces", apuntó.

"Hay algo mucho más grave que es la eliminación de los inhibidores de las cárceles en el 2017. Lo eliminó la señora Patricia Bullrich. Un programa de seguridad tiene que empezar con los candidatos comprometiéndose a la verdad".

Anuncio de un FBI argentino contra el crimen organizado

El candidato oficialista anunció la propuesta para constituir una agencia federal de seguridad al estilo del FBI norteamericano para combatir el crimen organizado.

En Tigre baje el 80% el robo automotor, cámaras, móviles controlados con sistemas satelitales de rastreo y botón antipático en la ciudad", señaló Massa.

Por otra parte, se comprometió a un segundo eje de seguridad vinculado a la lucha contra el crimen organizado. "En ese sentido vamos a crear una agencia federal con los mejores de cada una de las cuatro fuerzas de seguridad", indicó, y destacó que el centro de operaciones va a estar instalado en Central Córdoba, en la ciudad de Rosario.

El escándalo Insaurralde y la réplica a Bullrich

La candidata de Juntos por el Cambio había fustigado a Massa por haber tenido como socio a Insaurralde y había señalado que era imposible tener un programa serio de seguridad con "corruptos" como el ex jefe de Gabinete bonaerense, desplazado tras el escándalo por el lujoso viaje a Marbella junto a una modelo.

"Con respecto a Insaurralde le pedí la renuncia al cargo inmediatamente, y le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a Gerardo Milman", contraatacó el candidato de Unión por la Patria, al hacerse eco de las denuncias contra el diputado del PRO por su supuesto involucramiento en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1 de septiembre del año pasado.

Trabajo y producción

"Hemos planteado una mejora en el ingreso desde dos lugares: obviamente la paritaria libre, pero además la reducción de impuestos", ponderó.

El ministro de Economía repasó las últimas medidas económicas como la reducción del IVA, que benefició a 16 millones y medio de personas y la eliminación del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.

"Se termina el limite del que tiene pensión no puede trabajar. Se termina esa muralla", anunció.

Desigualdad laboral por género

Massa se refirió a la desigualdad laboral por género. "Hoy las mujeres son discriminadas en el salario. Vamos a impulsar la obligatoriedad de que los empresarios paguen el mismo salario a igual tarea", se comprometió.

Simplificación tributaria

"Vamos a un sistema de simplificación tributaria. No quiero a empresarios pyme que tengan que hacer un curso porque pagan 150 impuestos", dijo al respecto.

"Me hice cargo de la emergencia cuando mucho agitaban el helicóptero o la asamblea legislativa"

"Hay algunos que cunado los escucho parecen paracaidistas suecos y no dicen que llevaron a la Argentina a la peor deuda de la historia de la Argentina y del FMI", soltó en una clara alusión a Patricia Bullrich por su pertenencia al Gobierno de Mauricio Macri.

"Me hice cargo de la emergencia cuando mucho agitaban el helicóptero o la asamblea legislativa. No me metí abajo de la cama porque amo mi país, con el mismo amor voy a poner n marcha la Argentina el 10 de diciembre".

Con respecto a las retenciones agropecuarias, Massa señaló que pese a que "muchos hablan", el único que bajó los derechos de exportación de muchos productos del agro fue él.

Casa propia

"El primer eje tiene que ver con el crédito hipotecario sobre la base de un sistema de actualización con coeficiente de variación salarial. Simple: la cuota aumenta si aumenta tu salario", detalló.

Dos millones de lotes con servicios

"Estamos detectando todos los inmuebles ociosos que tiene a lo largo del país el Estado nacional. Ahí vamos a poner un marcha un programa de lotes con servicios. Dos millones de lotes con agua, cloacas, pavimento y alumbrado con inversión pública", anunció.

Penas para quienes deterioren el medio ambiente

"Tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. Vengo planteando desde 2014 la reforma del Código penal. Quien contamina un río, tala un bosque o destruye un humedal tiene que ir a prisión, de tres o ocho años de prisión", mencionó.

Condena a organizaciones terroristas

"Desde el año 2014 vengo planteando la ley de juzgamiento en ausencia para que los terroristas que hicieron atentados en Argentina pueden ser juzgados y condenados en Argentina. Lamentablemente vengo siendo bloqueado sistemáticamente por el partido de la señora (Patricia) Bullrich", subrayó el líder del Frente Renovador.

Consultado por Milei sobre la caracterización del ataque terrorista de Hamas en Israel, Massa fue contundente.

"Quiero ser muy claro. No solamente condeno el ataque terrorista. El 10 de diciembre voy a ser presidente y voy a incluir a Hamas en la lista de organizaciones terroristas", precisó.

Massa tildó de "vulgar" a Bullrich y le dijo que "no alcanza con gritar" para ganar una elección

"Patricia, en primer lugar quiero decirte que ser vulgar no te va a hacer mas popular de cara a la elección. No alcanza con gritar para corregir la mala performance electoral que estás haciendo", devolvió Massa con picardía luego de una andanada de acusaciones en su contra de Bullrich por "los bolsos de López, los hoteles de Cristina y los yates de Insaurralde".

"Quiero decirte que la ley del arrepentido que tiene la Argentina es de mi autoría. La suba de la penas de los delitos de corrupción es parte del paquete de leyes que yo planteé entre el 2015 y el 2019 siendo diputado", siguió.