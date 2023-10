Con fuertes cruces, los candidatos cerraron el segundo debate presidencial

domingo, 8 de octubre de 2023 23:05

El segundo debate de candidatos presidenciales se desarrolla este domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con a participación de Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Luego del primer encuentro el domingo pasado en Santiago del Estero, los cinco postulante presidenciales iniciaron el último de los debates, con expectativa de posicionarse de la mejor manera de cara al 22 de octubre.

El gran evento fue organizado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la casa de estudios insignia de la ciudad de Buenos Aires.

De esta forma, Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Junto por el Cambio), Sergio Massa (Unión por l Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), se prepararon para el último cruce camino a los comicios.

En esta oportunidad, la moderación está a cargo de los periodistas Marcelo Bonelli (Canal 13); Mariana Verón (El Nuevo); Sergio Roulier (El Tres TV); y Soledad Larghi (América).

Milei acusó a Bullrich de "montonera asesina"

Uno de los momentos calientes de la noche se dio cuando Bullrich le hizo una pregunta a Milei: "¿Crees que vas a cambiar algo con tantos chorros en tus listas?.

"Vos sí podes cambiar tu pasado de montonera asesina", le respondió el diputado nacional, luego de que esta semana ella lo denunciara penalmente por haberla acusado de tirar bombas en jardines de infantes durante la dictadura.

En esa intervención, Milei también aclaró que sumó a Luis Barrionuevo a su espacio porque son bienvenidos "todos aquellos que se quieran sumar para arreglar" el país.

Massa a Milei: "Hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres"

Massa salió al cruce de Milei luego de que el libertario chicaneara a Bregman: "Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Me parece que más allá de que piensen distinto, tienen derecho a pensar distinto a vos y me parece que muestran tu rasgo autoritario".

También utilizó su derecho a réplica para refutar el modelo de desarrollo económico del candidato liberal.

"Milei plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tienen posibilidad de desarrollo, donde los más jóvenes tienen que ir al mercado precario del trabajo y los trabajadores pierden el derecho a sus vacaciones pagas y a la indemnización. Y sobre todas las cosas donde volvemos a un régimen de esclavitud que es lo que está planteando cuando habla de 100 años para atrás", lanzó.

Massa y Bullrich se cruzaron por Insaurralde y Milman

La candidata de Juntos por el Cambio cuestionó a Massa por haber tenido como socio a Martín Insaurralde y señaló que era imposible tener un programa serio de seguridad con "corruptos" como el ex jefe de Gabinete bonaerense, desplazado tras el escándalo por el lujoso viaje a Marbella junto a una modelo.

"Con respecto a Insaurralde le pedí la renuncia al cargo inmediatamente, y le pedí la renuncia a la candidatura. Y no todos somos lo mismo. Vos nunca le pediste la renuncia a Gerardo Milman", contraatacó el candidato de Unión por la Patria, al hacerse eco de las denuncias contra el diputado del PRO por su supuesto involucramiento en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner del 1 de septiembre del año pasado.

Bregman fue la única candidata que no condenó el ataque a Israel

Bregman, fue la única postulante del debate en la Facultad de Derecho de la UBA que no condenó el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel.

"Nos duelen las víctimas civiles que ocurren en un conflicto que tienen como base la política de Israel de ocupación de Palestina", afirmó la postulante del FIT en el inicio del debate, al sentar posición sobre el conflicto en Israel.

El resto de los postulantes sí condenó el ataque, siendo el primero el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei: "En primer lugar, mi solidaridad con el Estado de Israel que sufrió el ataque del terrorismo de Hamas".

"Mi solidaridad con el pueblo de Israel en este momento triste por el ataque del terrorismo", expresó Patricia Bullrich. Luego, Juan Schiaretti, más breve, indicó: "Reitero mi solidaridad por el ataque a Israel".

"Quiero dejar sentada mi solidaridad con todas las víctimas de un ataque brutal que enluta al mundo", afirmó el candidato de Unión

por la Patria, Sergio Massa.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa "es la expresión de una nueva etapa" del país y "tiene en claro dónde se juega el partido".

"Cuando ellos plantean parar la obra pública no es solo dejar sin rutas y sin escuelas sino dejar sin un plan de desarrollo para la Argentina", advirtió.

El dirigente oficialista sostuvo que Massa "es la expresión de una nueva etapa" del país y "tiene en claro dónde se juega el partido" que consiste en "recuperar el salario".

"La Argentina no es un país pobre y fallido como nos quieren hacer creer. Al país le sobra pila para salir adelante", culminó Katopodis en declaraciones televisivas.

Para Julián Domínguez, "Massa se ha preparado toda la vida" para ser presidente

El ex ministro de Agricultura Julián Domínguez aseguró este domingo que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, "se ha preparado toda la vida" para ser presidente.

En la antesala al debate presidencial que en minutos se desarrollará en la Facultad de Derecho de la UBA, el vocero de Unión por la Patria sostuvo que el ministro de Economía "ha dado testimonio" de buena gestión en su paso por la intendencia de Tigre y ANSES.

"Uno puede ver en el Tigre, lo que sucedió en Tigre, lo que Sergio ha hecho en el ANSES. Cuando Sergio llegó al ANSES, ANSES era una oficina perdida, pasó a ser un rol potente del Estado", apuntó.

"Sergio se ha preparado toda la vida y ha construido la respuesta cada vez que gestionó, buscando las mejores experiencias internacionales y aplicándolas a nuestro país", concluyó Domínguez.

Rossi: "Nuestro compromiso es con el pueblo argentino"

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente del oficialismo, Agustín Rossi, sostuvo que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa "fue el único que hizo propuestas en el debate anterior" y anticipó que en el debate de esta noche "va a seguir haciendo propuestas".

En declaraciones televisivas en la previa al segundo cruce de candidatos presidenciales, el santafesino señaló que desde Unión por la Patria están "muy confiados" y destacó que "la performance de Sergio en el primer debate fue muy clara y contundente".

"Fue el único que hizo propuestas y hoy va a seguir haciendo propuestas", adelantó.

Para Rossi, "en el debate anterior quedó en claro que Massa es el dirigente que más capacidad tiene y más preparado está para ser el Presidente los próximos cuatro años".

"Nuestro compromiso es con el pueblo argentino para darle un presidente que mejore las condiciones de vida del conjunto de la sociedad. No solamente lo decimos, lo hacemos. Terminamos con el impuesto a las ganancias para los trabajadores, estamos devolviendo el 21% del IVA para los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los monotributistas y los titulares de planes sociales", mencionó.

Según dijo el candidato a vicepresidente del oficialismo, "lo más importante que tiene un candidato es generar un diálogo con la sociedad y Massa lo logra porque fue el único que hizo propuestas en el debate anterior".

Consultado sobre el escándalo que involucró al ahora ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde, corrido de su cargo luego de que tomara estado público imágenes de un lujoso viaje a Marbella con una modelo argentina, Rossi resaltó que el Gobierno de Axel Kicillof reaccionó con mucha premura apenas tomó conocimiento de la situación.

"En menos de cuatro horas Insaurralde había dejado de ser Jefe de Gabinete en la Provincia de Buenos Aires y al otro día ya no era candidato de Unión por la Patria. Actuamos como teníamos que actuar. Otros todavía están protegiendo a Pepín Rodríguez Simón y a (Gerardo) Milman que sigue siendo diputado cuando está sospechado de haber estado involucrado en el intento de magnicidio contra (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner", comparó.

Leandro Santoro: "En el primer debate la gente vio a Massa propositivo, vio a un presidente"

El candidato a Jefe de Gobierno porteño de Unión por la Patria, Leandro Santoro, destacó la performance de Sergio Massa en el primer debate. y recalcó que el público lo notó "propositivo" y "vio a un presidente".

"El primer debate sirvió, se lo vio a Sergio muy seguro planteando propuestas. Ojalá hoy no haya descalificaciones. La gente está esperando que haya propuestas", manifestó el dirigente oficialista.

Sobre el desempeño de Massa en el primer debate, Santoro indicó: "La gente lo vio propositivo, y vio a un presidente, Tiene una mirada clara de cómo vincularse con el mundo y cómo mejorar la distribución del ingreso".

Scioli: “Massa tiene experiencia, temple y confianza para dar todas las respuestas”

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, manifestó que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, "tiene una gran experiencia, un temple y una confianza para dar todas las respuestas" que necesita el país.

Puso como ejemplo la gestión en temas de seguridad que implementó el actual ministro de Economía cuando era intendente de Tigre.

"Cuando hablamos de seguridad yo lo vi como gobernador, en su momento era intendente de Tigre, vi cómo se puso a la vanguardia las policías locales, de las nuevas tecnologías", subrayó.

"Yo creo que la gente ve que las peleas entre los políticos no traen las soluciones y creo que ahí el gran desafío de Sergio. En este debate es crucial aportar soluciones y una visión de futuro, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y de la mano del desarrollo productivo vienen las soluciones de fondo a los problemas que el país tiene", consideró Scioli.

Diego Santilli dijo que el “escándalo” de Insaurralde “lastima a todos los argentinos”

"Los debates son así. Lo importante es que discuten temas claves. Hoy hay un tema importante como la seguridad. La vi ser ella, la vi parada como Patricia Bullrich y eso es lo importante”, dijo Diego Santilli, uno de los invitados de Juntos por el Cambio.

Sobre el caso de Insaurralde, dijo: "El escándalo y la vergüenza que nos lastima a todos los argentinos debió tener un espacio más amplio”.

Tolosa Paz sostuvo que el accionar en el caso Insaurralde fue “ejemplar”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que el accionar de Sergio Massa y Axel Kicillof fue “ejemplar” en el caso Martín Insaurralde.

“Si me preguntas a mí lo que hicimos con el caso Insaurralde fue ejemplar, la contundencia de Massa y de Kicillof. La misma exigencia hay que pedirle a Macri y a Bullrich por Pepin”, expresó.

Sobre la postura de Massa en el debate, dijo: “Yo creo que viene a un debate a proponer. Propuso el domingo pasado y fue el ganador. Hoy viene a proponer la Argentina de la producción y del trabajo”.

"Massa fue muy claro. Habla también de los valores de Massa pedir perdón. Forma parte de un gobierno pero no es el presidente. Massa es el único de poder convocar a la unidad nacional", sumó.

"Nosotros tomamos una Argentina tierra arrasada y con un nivel de endeudamiento único en el país. No queremos volver al pasado reciente que es Patricia Bullrich ni el salto al vacío con Milei", señaló.

"La expectativa de que en esta nueva oportunidad de presentarnos como la propuesta que genera producción y da la oportunidad. Demostró que tiene compromiso con la contundencia con la que actuó en el caso Insaurralde. No va a contestar chicanas, no va a entrar en la pelea", expresó.

A Daer no lo dejaban ingresar a la UBA y criticó a la Ciudad

El secretario adjunto de la Central General de Trabajadores (CGT), Héctor Daer, era uno de los invitados al debate por Sergio Massa y desde la organización no lo dejaban ingresar a la UBA, por lo que criticó a la Ciudad.

"Este es el desastre que organizan acá en la Ciudad de Buenos Aires. Está mal distribuido, no tenés dónde estacionar. Es un tema de capricho que tienen estos, les dan dos tiras y se creen que pueden hacer todo. Esto es un desorden. Soy una de las 20 personas invitadas por Unión por la Patria y no me dejan ingresar", se quejó el dirigente sindical.

Llaryora, en apoyo a Schiaretti: “Gobernar Córdoba es como gobernar un país”

El gobernador electo de Córdoba, Martín Llaryora, apoyó al candidato presidencial Juan Schiaretti porque hoy la provincia “está mejor que el resto” y que gobernarla es como gobernar un país.

“Estoy muy contento de acompañar a Juan. Para mí es un honor. Ojalá haya 20 debates más. Muchos argentinos lo conocieron a Juan en el debate anterior”, contó ante la prensa.

“Gobernar Córdoba es gobernar como gobernar un país. Claramente está mejor que el resto. Muchas cosas que se hicieron en Córdoba, si se hicieran en la argentina haría que pueda estar mejor”, concluyó.

Espert y sus “altas expectativas” por el paso de Bullrich en distintos ministerios

El diputado nacional de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, reconoció que las expectativas por el debate son “muy buenas”, porque Patricia Bullrich fue ministra de Trabajo y Producción y de Seguridad, dos áreas sobre las cuales se centrará la discusión esta noche.

“Las expectativas son muy buenas. Patricia fue ministra de Trabajo y Producción, hoy se habla de trabajo; fue ministra de Seguridad, hoy se habla de seguridad”, dijo a Noticias Argentinas.