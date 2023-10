Patricia Bullrich, polémica: "ojalá que explote antes..."

martes, 31 de octubre de 2023 11:22

La excandidata presidencial de "Juntos por el Cambio" y titular del PRO, Patricia Bullrich hizo polémicas declaraciones en un medio televisivo, de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre.

"Sergio Massa solo quiere ganar las elecciones para después llevar el país a un 85% de pobreza", dijo con firmeza Bullrich, marcando en varias oportunidades que la Argentina va camino o ya es Venezuela.

"Es el anuncio de la tragedia argentina de que el día 19 explota. Está explotando antes y ojalá explote antes, porque la realidad...", sentenció Bullrich ante la sorpresa de sus entrevistadores: "Si explota antes, nos perjudicamos todos", le aclaró el periodista Lucas Morando.

La titular del PRO rápidamente se contradijo: "No es que ojalá explote, es que ya explotó, están tirados arriba. Lo único que quieren es ganar las elecciones para llevar al país al 80 u 85% de pobres".



Sus declaraciones generaron una ola de repudios en las redes sociales.



En esa misma entrevista, Bullrich admitió que "hace dos años dijimos 'hay que tratar de unir las partes'", en relación a los dos partidos opositores que más adhesión habían logrado, Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza, pero "tuvimos una gran oposición interna", señaló.



"Los radicales, Horacio (Rodríguez Larreta), (María Eugenia) Vidal, todos estaban en contra de ampliar en ese momento", detalló la referente del PRO y afirmó que "la división de la oposición te lleva siempre a una derrota".



"Ganamos las elecciones de 2021 y eso nos dio una idea de que podíamos ser primos y teníamos mucha contra dentro de JxC, no quisimos romper porque nos pareció que era una herramienta importante", recordó.



Pero señaló que "en JxC hace mucho tiempo hay dos miradas distintas de cómo mirar el país y la que ganó es la nuestra porque ganamos las PASO. Cuando nos volvimos a juntar, la gente vio que (JxC) estaba atado con alambre. No es que nos matamos, se estaban discutiendo dos modelos de país".

Con información de Telam y Noticias Argentinas.-