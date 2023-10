Morales, contundente: “Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei lo voy a hacer”

lunes, 30 de octubre de 2023 16:09

Muy molesto. Así se mostró el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, tras las declaraciones que emitió ayer Mauricio Macri donde llamó a votar a Javier Milei para producir un cambio de rumbo en el Gobierno Nacional. El radical ratificó sus críticas hacia ambos y apuntó a que hará todo lo posible para que el Libertario no gane.

“Después de las PASO todos vimos como Macri reivindicó a Milei. Acá hay un responsable con nombre y apellido. Mauricio Macri se ha convertido en el jefe de campaña de Milei”, expresó Morales en radio La Red, con respecto al balotaje del 19 de noviembre.

“Nosotros estamos convencidos de que el radicalismo ha establecido una posición institucional prescindente. Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Sería un riesgo para la democracia en la Argentina”, apuntó el dirigente de la UCR.

En las próximas elecciones, los argentinos deberán elegir entre Javier Milei y Sergio Massa. El radical ya se manifestó en contra de Milei, lo que deja la puerta abierta a un apoyo al peronista que llegó al poder de la mano de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

“Mauricio Macri no sabe de qué manera mentir. Javier Milei vendió los cargos, no conoce los límites entre lo público y lo privado, puede ser el Gobierno más corrupto de la Argentina. Más corrupto que el kirchnerismo. Me parece que es muy arriesgado lo que pide Mauricio Macri, además de una gran mentira”, señaló.

“No puede responsabilizar a la hija de una decisión personal que ha tomado, en el marco de una ambición desmedida de poder, porque con Horacio (Rodríguez Larreta) y Patricia (Bullrich) estaba fuera de juego. Está haciendo más campaña que Patricia ahora”, agregó.