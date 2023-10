Al menos 5 mil evacuados en la Facultad de Odontología de la UBA por escape de gas

martes, 3 de octubre de 2023 14:31

Seis personas fueron trasladadas esta mañana a distintos centros de salud porteños por efectos de inhalación de gas y otras 18 fueron asistidas en la puerta de la facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), ubicada en el barrio porteño de Recoleta, luego que cerca de 5 mil estudiantes y docentes se autoevacuaran por el escape del fluido , informaron fuentes policiales y de Salud.



El decano de la facultad de Odontología, Pablo Rodríguez, confirmó que "hubo una falla mecánica de una llave maestra de gas en el sexto piso, pero quiero aclarar que los edificios de toda la manzana fueron remodelados hace once años por la Universidad, que pertenecen a las facultades de Medicina, Farmacia y Odontología".



"Cuando se dieron cuenta los docentes, evacuamos el edificio, dimos la orden al sexto piso y luego el resto pero se resolvió con mucha tranquilidad, hay un buen protocolo y las escaleras son amplias", indicó Rodríguez a la señal televisiva TN.



El departamento técnico de la facultad, según informó la autoridad, encontró la pérdida y cerró la llave, mientras "personal de Bomberos se encuentra trabajando y del SAME asistiendo a las personas, pero no hay nada grave".



Según el titular del SAME, Alberto Crescenti, "personal de Salud atendió a un total de 18 personas, 16 mujeres y 2 varones, con mareos y cefaleas y evacuamos a cerca de 5 mil personas".



Personal de salud confirmó que fueron seis los afectados, quienes tuvieron que ser trasladados a diferentes centros de salud tras confirmar "que no son de riesgo y están en observación porque siguen mareadas".



Cerca de las 9.41, un llamado al número de emergencia 911 alertó por un escape de gas en el sexto piso de la Facultad de Odontología ubicada en Marcelo Torcuato de Alvear 2142, informó a Télam personal policial.



Cerca de las 10.30 se sumó personal de Bomberos que arribó al lugar a modo preventivo para verificar las condiciones del edificio junto a operarios de la empresa Metrogas.