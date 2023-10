Massa destacó la figura de Alfonsín por los 40 años de democracia

domingo, 29 de octubre de 2023 13:26

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó hoy que a 40 años del inicio del actual período democrático hay que "rendir homenaje al primer presidente" Raúl Alfonsín, en una manera de seducir a votantes radicales de cara al balotaje de noviembre.

"Hoy como peronistas empezando el festejo de los 40 años de democracia, debemos rendir homenaje a ese primer presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", dijo Massa en el balcon del teatro San Martín de Tucumán, donde acompañó la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo.

"Hay que recordarlo, pero sobre todo recordar esa convocatoria que decía por qué marchamos: Marchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y todos los hombres de mundo que deseen habitar el suelo argentino", dijo Massa al reiterar el recitado del Preámbulo de la Constitución con el que el ex presidente radical finalizaba sus discursos de campaña.

Llamó a las provincias norteñas a "defender la coparticipación frente a un proyecto político que dice que la quiere eliminar", en referencia a su contrincante en el balotaje, el postulante de La Libertad Avanza (LLA) Javier Milei.



"El 19 de noviembre hay un presidente que plantea un nuevo pacto federal y aumento de los recursos para las provincias del Norte Grande; y del otro lado hay un señor que dice 'vamos a eliminar la coparticipación'. Yo no voy a abandonar al Norte Grande", contrastó.



Así, y tal como hiciera el fallecido expresidente del radicalismo, Massa citó el preámbulo de la Constitución Nacional en el objetivo de "construir la unión nacional para afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".



"Abrazamos desde el peronismo a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria", dijo y llamó a acompañar a UxP "por la educación pública y la seguridad en manos del Estado y no a la portación de armas; por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional".



Y añadió: "Los argentinos lo que van a tener conmigo es a alguien con coraje para hacer cambios porque Argentina necesita cambios", dijo y remarcó que esas transformaciones las haría gracias a la "templanza, el equilibrio y la fortaleza que me ha dado la formación de estos años".



En el cierre de su mensaje, convocó a la militancia a "seguir adelante" porque "falta un paso más", en referencia al balotaje del 19 de noviembre.



En conferencia de prensa posterior, el ministro de Economía criticó la propuesta de dolarización de Milei al usar como ejemplo que "cuando le voy a usar el auto al alguien lo primero que hago es pedir permiso".



Mientras que en Argentina, dijo, "algunos hablan de dolarización sin tener permiso de los dueños de los dólares".



Y sostuvo que que "Argentina lo que necesita es vender más de lo que compra", por lo que valoró a la provincia de Tucumán como "un ejemplo de eso".

Con información de Telam y Noticias Argentinas