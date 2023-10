Ruptura del bloque de Diputados de JxC: una treintena de legisladores apoyarán a Javier Milei

viernes, 27 de octubre de 2023 13:32

Este viernes Mauricio Macri convocó a votar a Javier Milei y dijo que es él quien "lidera la propuesta de cambio". El ex presidente se pronunció públicamente a favor del líder de la Libertad Avanza y les pidió a sus seguidores que lo voten en el balotaje de 19 de noviembre, día en que se definirá el próximo presidente de la Argentina ante Sergio Massa.

En consonancia con esto, y con lo que expresó la candidata a presidenta Patricia Bullrich, un sector del PRO se manifestará a favor del Libertario. De acuerdo a lo informado desde Infobae, los legisladores que apoyarán a Javier Milei son más de 30 y responden al PRO. Los que decidieron abrirse de Juntos por el Cambio son sus pares de la UCR, Evolución, el GEN y la CC-Ari.

La decisión de apoyar a Milei se da también después de que el presidente del bloque, Cristian Ritondo, afirmó en sus redes sociales: “acompaño la postura que ambos (Macri y Bullrich) tomaron de cara al balotaje del 19 de noviembre. Nuestro adversario es el populismo kirchnerista que tanto daño le hizo al país”.

Ritondo ya había aclarado que el PRO no está fracturado sino que hay diferentes matices. “Podemos tener posiciones distintas dentro de la bancada; el Pro no se va a romper”. Esto se resolverá en las próximas horas dependiendo del camino que tomen los 20 diputados de esa fuerza que no firmarán el documento.