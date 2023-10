Chocó un camión con papas y los vecinos aprovecharon para llevárselas

viernes, 27 de octubre de 2023 13:18

Un camión con papas chocó y producto de esto, la carga se esparció en el lugar. En el lugar la gente de un asentamiento cercano no tardó en llegar y aprovechar para llevarse las papas que estaban tiradas en todos los alrededores.

El hecho ocurrió en un tramo de la autopista Circunvalación, en las afueras de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Allí el camión de carga chocó con un taxi alrededor de las 8:30 de la mañana de este miércoles. Producto de este hecho, tuvo que intervenir la policía ya que los bolsones con papas quedaron esparcidos sobre el asfalto y la banquina.

“Tenemos hambre y hay que esperar que caiga un camión para tener qué comer”, lamentó uno de los hombres que intentó llevarse la mercadería. La policía intervino con personal de Infantería arrojando balas de goma.

“Estamos esperando para poder llevarnos la papa. Nos dijeron que esperáramos hasta que liberen el seguro del camión. Con la necesidad que hay, todos están aquí. El kilo de papa sale $ 500. Fue una desgracia con suerte. Mirá cómo quedó el auto, aunque la gente está bien (por los conductores)”, dijo una de las vecinas en diálogo con La Gaceta Play.

“La situación se está yendo de las manos en todas las casas. Todos los días aumentan las cosas. No debe pasar eso. Yo tengo un trabajo seguro, pero no me alcanza la plata. De qué vive la gente que no tiene trabajo, y los planes sociales no alcanzan”, sostuvo la mujer.