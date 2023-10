Bullrich: "estoy contenta con lo que hemos hecho"

domingo, 22 de octubre de 2023 14:04

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, emitió su voto este mediodía en un centro de votación ubicado en el predio de la Sociedad Rural Argentina, en el barrio de Palermo, donde fue recibida por simpatizantes, que le pidieron fotos rumbo a la mesa electoral, lo que demoró una media hora su llegada a la mesa de votación.

"Es una sensación muy impresionante, representar a tanta gente que adhiere a nuestra propuesta, hay que esperar el resultado pero estoy contenta con lo que hemos hecho", remarcó al tiempo que alertó de robo de boletas en varios distritos.

Consultada por los dichos de Cristina Kirchner, quien planteó que el presidente Alberto Fernández no la escuchó y que fue el encargado de definir las políticas de gobierno, expresó: "Si siendo vicepresidenta no fue escuchada, me parece que es una excusa".

Tras emitir su voto, Bullrich volverá a su domicilio, y hacia las 20 irá hacia Parque Norte, donde JxC esperará el resultado de los comicios presidenciales.

Con información de Telam y Noticias Argentinas