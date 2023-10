Debate presidencial: los candidatos reivindicaron sus intervenciones

lunes, 2 de octubre de 2023 20:40

Los cinco candidatos a Presidente de la Nación reivindicaron hoy sus intervenciones en el debate realizado el domingo y ratificaron las ideas y propuestas que plantearon en el primer cruce que se produjo en el Forum de Santiago del Estero, previo a las elecciones del 22 de octubre.



Los postulantes volverán a enfrentarse el próximo domingo en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y, en caso de haber balotaje, los dos candidatos que queden en carrera para el comicio decisivo (el 19 de noviembre) se verán frente a frente el 12 de noviembre en la misma sede universitaria porteña.



El ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó que en el primer debate "quedó claro que hay tres proyectos de país: uno plantea un salto al vacío, otro plantea volver atrás y nosotros elegimos contarle el 'para adelante' a la gente". Así se expresó sobre Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y él mismo, respectivamente,



"Yo no fui al debate a teorizar ni a dar frases o slogans; fui a contar propuestas porque creo que los argentinos tienen la madurez suficiente para no someterlos a un debate transformado en un spot de campaña", aseguró Massa durante una entrevista en C5N.



Agregó que en lo que resta de la campaña "es el tiempo de contarle como vamos a mejorar y resolver temas que están pendientes" a la sociedad. "Ahí tenemos una enorme oportunidad", reflexionó.



Massa relató que encaró el viaje por tierra hacia Santiago del Estero en la tarde del sábado junto a su esposa, Malena Galmarini; el ministro del Interior, Eduadro "Wado" de Pedro; el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, y el Intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y su esposa.



"El viaje en la ruta me permite estar tranquilo con el mate y ponerme los audífonos, escucharme y saber exactamente lo que quiero plantear, y ese era el único lugar donde yo sentía que iba a estar solo, pudiendo discutir con los que tenía que discutir la premisas de lo que le queríamos contar a la gente" cuando expusiera en el debate, comentó.



Sobre el desarrollo del debate el ministro advirtió que "tuvo una dinámica muy enfocada en el tema económico", y reconoció que tal como estaba establecido por las reglas del evento "a mi también me costó tratar de armar diagonales que por ahí lo permite más la repregunta o la respuesta".



Remarcó que los espacios de repregunta u oportunidades de réplica "tendrían que ser más", y aunque "yo me gasté todas en el primer bloque" valoró el intercambio entre los candidatos para "bajarle a la gente cuales son las decisiones que se plantean" y no "solo dar títulos, frases y videos para Tik Tok", expresó.



Massa aseguró que Milei "no solo no pidió disculpas, sino que mintió" respecto de su invitación para pedirle disculpas al papa Francisco por sus dichos agraviantes contra el Pontífice. Y recordó que el libertario "hace 15 días en la nota con (el periodista estadounidense Tucker) Carlson repitió los agravios al Papa".



"No me mintió a mí porque yo no soy nadie, le mintió descaradamente a 20 millones de argentinos que estaban mirando el debate", enfatizó.



La candidata de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, confió en que en el segundo debate estará "mejor" que el domingo, cuando -dijo- le fue "difícil llevar adelante" su participación "con una gripe fuertísima" que la tuvo a "mal traer durante varios días".



"Voy a mantener mi firmeza, mis ideas y aquellas cosas que creo que nos diferencian", sostuvo por Radio Continental, y dijo haberse sentido "bien" en el debate y "con argumentos claros".



Además, se inscribió como un logro el hecho de que Massa y Milei "intentaron polarizar y no pudieron".



Bullrich aseguró que "nadie le cree a Milei" cuando dice que ella es "más casta" que el dirigente del gremio gastronómico Luis Barrionuevo, aliado del libertario, porque "todo el mundo sabe de mi carácter luchador, que me enfrenté al sindicalismo y los momentos difíciles y que salí airosa de todas las gestiones en las que estuve".



Al referirse a otro de los puntos del debate, Bullrich aseguró que discutir sobre la dictadura militar en la Argentina "no es un tema de números" pues "la Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura, pero es hora de reconcomer a los muertos por las organizaciones armadas", insistió.



Así, como en el debate, volvió a equiparar en ese punto a la dictadura militar con las organizaciones guerrilleras.



En tanto, Milei volvió a negar la existencia de 30.000 detenidos desaparecidos del genocidio de la dictadura militar: "Hay cuatro estimaciones de cifras y yo tomé la más alta de todas para que no haya cuestionamiento de ningún tipo", dijo Milei acerca del número de "8.753" desaparecidos que pronunció en el debate y mereció las críticas de dirigentes políticos y defensores de los derechos humanos.



En declaraciones a Radio La Red y el canal C5N, el candidato de LLA mencionó que "por respeto a las víctimas" de la dictadura, la cifra de desaparecidos que pronunció "fue la única" que no redondeó.



El número de 30.000 detenidos desaparecidos "no es un consenso", afirmó Milei, e insistió en referirse como "excesos" a las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad.



Milei se consideró el triunfador del debate y opinó que el "peor desempeño de todos" lo tuvo Bullrich porque "todas sus argumentaciones eran simples intenciones de deseo. No estaban bien articuladas. La gran perdedora fue Bullrich".



Sobre la crítica contra su persona expresada por la candidata del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Myriam Bregman, quien lo trató de "gatito mimoso del poder económico", Milei dijo que "es una linda chicana pero no se condice con los hechos".



Bregman destacó por su parte que en el debate logró poner "sobre la mesa un tema que nadie hablaba, que es el del FMI", y criticó a Milei por "traer como nuevas ideas" las políticas que aplicó el exministro de Economía menemista y de la Alianza Domingo Cavallo.



En declaraciones a Radio Con Vos, Bregman destacó que el debate permite que "por un ratito todos los candidatos estemos en pie de igualdad" y que a la izquierda le "ha servido mucho porque muestra que es mentira" que no tienen propuestas.



Sostuvo que "quedó claro el contraste entre frases armadas y previsibles y quienes intentamos dar una mirada más de fondo" y aseguró que "todos prometen ilusiones pero nosotros preferimos decir la verdad".



Sobre la posición expresada por Milei en materia de derechos humanos y convivencia democrática, Bregman sostuvo que no le sorprende nada de LLA y señaló que en redes sociales hay "agravios" contra ella desde 2015 y expresados por la candidata a vicepresidenta libertaria Victoria Villarruel.



Además criticó a Massa al advertir que "tiene que explicar por qué prometieron llenar la heladera y hundieron al país".



El candidato de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, no hizo declaraciones a la prensa luego del debate pero en su cuenta de X destacó algunos puntos de su exposición tales como que "los demás candidatos son expresión de la República del AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires), que viene siendo beneficiada por los últimos gobiernos nacionales, sin que sea responsabilidad de los habitantes del AMBA, sino de la rosca política . Esto debe terminar".



También reiteró las críticas a la gestión de Massa cuando preguntó a los argentinos: "A ustedes, a sus familias, a sus amigos, ¿les mejoró la vida desde que Sergio Massa es ministro de Economía hace ya más de un año? Seguramente que no. Si él duplicó la inflación, la llevó del 70 al 140% anual, y el dólar que estaba en 240, 250 está en 800 pesos. Y no puede hacerse el desentendido con el gobierno nacional". Agregó "Sergio Massa es el titular de este gobierno kirchnerista".



"La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita", reiteró Schiaretti acerca del eje educativo, y sobre los derechos humanos consideró que "son patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político, ni gobierno".



"Yo fui uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo, recibí tiros y me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura. De esa tragedia aprendimos el valor de cuidar la convivencia democrática y el respeto a quienes piensan distinto" explicó.