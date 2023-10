Elecciones 2023: ¿qué se debe hacer si no figuro en el padrón electoral?

lunes, 16 de octubre de 2023 19:40

El 22 de octubre se acercan las elecciones generales de 2023 en Argentina, y con ello surge una preocupación para aquellos ciudadanos que no se encuentran en el padrón electoral. Con el cierre del plazo para realizar modificaciones el pasado mes de julio, muchos se preguntan qué pueden hacer si descubren que no figuran en la lista de votantes.

El Registro Nacional de Electores, gestionado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), es el pilar fundamental para participar en el proceso democrático. Aquellos que no estén registrados en este padrón no podrán ejercer su derecho al voto el próximo domingo. Asimismo, esta situación prevaleció también en las elecciones PASO 2023, lo que implica que los ciudadanos excluidos no podrán votar en las elecciones generales del 22 de octubre.

Qué pasa si no figuro en el padrón electoral

Aunque el plazo para realizar modificaciones en el padrón electoral haya finalizado, la CNE permite a los ciudadanos presentar reclamos para los próximos comicios, específicamente para las elecciones legislativas de 2025, a través de un enlace disponible en su página web oficial.

Sin embargo, para aquellos que se encuentren en esta situación y no logren solucionarla a tiempo, el Centro de Información Judicial sugiere presentarse en la Secretaría Electoral correspondiente a su distrito para justificar su ausencia en el Registro Nacional de Electores, con el fin de evitar posibles sanciones por no participar en el proceso electoral.