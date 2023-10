El operativo "Regreso Seguro" concretó el primer rescate de argentinos de Israel

viernes, 13 de octubre de 2023 08:39

El operativo "Regreso Seguro", diseñado por el Gobierno nacional para repatriar, en el menor tiempo posible, a los argentinos que permanecen en Israel, se inició hoy con un primer grupo de 49 compatriotas -entre ellos cuatro niños- que fueron evacuados y trasladados a la ciudad de Roma (Italia), desde donde regresarán a la Argentina en las próximas horas.



En el marco del operativo organizado en forma conjunta por la Cancillería, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el avión Hércules C-130, proveniente de Tel Aviv, aterrizó a las 8.30 (hora argentina) en el aeropuerto Mario de Bernardi, llamado también Pratica Di Mare, en Roma.



Allí, el primer contingente de evacuados fue recibido por el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés.



A los pocos minutos de concretarse, el canciller, Santiago Cafiero, celebró la llegada a Roma del grupo de argentinos rescatados de la escalada bélica en Medio Oriente, tras ataques múltiples de la organización islamista Hamas en Israel, que -entre otras víctimas- ocasionaron la muerte de siete argentinos y 15 compatriotas desaparecidos.



"El primer grupo de argentinos y argentinas evacuados desde Israel llegó a Roma. El Hércules acaba de aterrizar en el aeropuerto militar Mario De Bernardi. Recibirán asistencia en nuestra embajada antes de volver al país. Gracias a todo el equipo del operativo por el esfuerzo", publicó Cafiero en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), un mensaje que luego fue replicado en la misma red social por el presidente, Alberto Fernández.



Se trata de un primer grupo de 49 de los 1.419 argentinos registrados para ser evacuados desde Tel Aviv por el operativo "Regreso Seguro".



En tanto, el embajador Carlés afirmó que está prevista la realización de "dos vuelos diarios" del avión Hércules desde Israel a Roma, y precisó que de los 49 argentinos que llegaron hoy a la capital italiana, 42 permanecerán allí hasta el sábado para regresar a Buenos Aires en un vuelo especial de Aerolíneas Argentinas, mientras que "los 7 restantes tomaron la decisión de volver por su propia cuenta".



"En principio, la idea es hacer dos vuelos diarios con el Hércules de Israel a Roma", explicó el diplomático en declaraciones a Radio 10, tras recibir al primer contingente de argentinos evacuados de Israel.



En tanto, hoy partió hacia Tel Aviv el segundo avión de la Fuerza Aérea que se sumará a la operación "Regreso Seguro" para "intensificar los e,sfuerzos llevados adelante en la evacuación de los argentinos que se encuentran en Israel", informó el ministro de Defensa, Jorge Taiana.



"El Boeing 737 de la Fuerza Aérea Argentina llegará a Tel Aviv para reforzar el puente aéreo a Roma junto al Hércules C-130", explicó Taiana en un mensaje en la red X, donde adjuntó un video del despegue del avión desde la base aérea de El Palomar -a las 18.30- que "se suma a la operación Regreso Seguro para continuar con la evacuación de los argentinos en Israel", apuntó.



"La aeronave Boeing 737 matrícula T99 'Islas Malvinas' de la Fuerza Aérea Argentina, llegará a Tel Aviv para reforzar el puente aéreo que ya se encuentra realizando el Hércules C 130 entre la ciudad israelí y Roma", informó Defensa y agregó que los pasajeros, una vez en Roma, "serán trasladados al país a bordo de vuelos de Aerolíneas Argentinas".



El arribo de este avión está previsto para "el día de mañana para estar en condiciones de comenzar con los vuelos de evacuación inmediatamente, sumándose al C-130 Hércules que ya opera en el lugar", se indicó.



En tanto, el avión Hércules c-130 partió desde el aeropuerto de Tel Aviv, a donde había arribado anoche a las 23.28 (hora argentina) para realizar un puente aéreo entre el aeropuerto Ben Gurion de la capital israelí y el de Roma.



"Bienvenidos compatriotas a tierra segura. Estamos en Roma", dijo un oficial a los argentinos que irrumpen en aplausos aún adentro del avión, según se puede ver en el video publicado por Cafiero en la red social.



"En nombre del Presidente (Alberto Fernández), del ministro de Defensa (Jorge Taiana) y todas las autoridades argentinas pido un aplauso a la dotación del avión que vino prácticamente sin descansar", agrega mientras continuaban los aplausos de los argentinos.



Fue un vuelo "muy sobre exigido, de más de 30 horas y con 5 escalas", explicó esta mañana en diálogo con Todo Noticias (TN) el general Jorge Berrero, jefe del operativo, quien explicó que "la idea es generar tres puentes aéreos diarios, con 210 personas por día" por lo que "se solicitó otra aeronave a la Fuerza Aérea Argentina" para sumar al plan de repatriación.



Uno de los 49 argentinos evacuados hoy, fue sacerdote Adrián Santarelli, quien destacó el "trabajo impresionante" que realizó el Gobierno para salir al rescate de los argentinos atrapados en territorio bélico.



"Gracias a Dios nos han tratado todos muy bien: el Consulado, la Embajada nos han dado un trato muy especial. También es para destacar el trabajo de la Fuerza Aérea", remarcó en diálogo con Radio 10 el sacerdote de la parroquia Santo Tomás de Moro.



Además contó que en el vuelo estuvo acompañado de "familias, chicos, jóvenes"; y envió un mensaje a "los que tengan que viajar, que no tengan miedo, son cuatro horas y está todo bien aunque hace mucho ruido la aeronave" .



El sacerdote agregó que el Hércules "lleva en total unas 70 personas, lo que hace lento el proceso de la evacuación", pero aseguró que los organizadores del operativo "están poniendo todo".



"El aeropuerto (de Roma) está muy seguro y nos han recibido en un salón vip con comida, y nos han dado todo, la mejor atención para poder estar bien", remarcó.



En la capital italiana, los argentinos serán asistidos en su embajada y se les dará asistencia en la Casa Argentina ubicada en Via Veneto 7, hasta el momento de regresar al territorio nacional, trayecto que será efectuado con aviones de Aerolíneas Argentinas.



Cafiero destacó el trabajo articulado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Defensa y Aerolíneas Argentinas, y ratificó que la Cancillería está trabajando en conjunto con la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) "para que a través de iniciativas privadas, podamos evacuar a argentinos y argentinas con mayor velocidad".



Según lo programado, el Hércules regresará a Tel Aviv "esta tarde o noche", consignó Carlés, aunque advirtió que debido a la situación en Israel "es muy difícil dar precisiones".



"Hay muchas previsiones que van cambiando minuto a minuto", dijo y contó a modo de ejemplo que en el caso del primer vuelo del Hércules que arribó hoy a Roma hubo que "cambiar el horario en cuatro oportunidades".



Es que ante la posibilidad de nuevos ataques "en el aeropuerto de Israel el avión no puede estar más de dos horas", refirió el representante argentino en Italia.



El embajador contó que "el criterio de prioridad" para la repatriación "la impuso el consulado en Tel Aviv, y en principio se ha priorizado a los turistas".



El diplomático destacó el "agradecimiento" por el operativo de rescate expresado por los argentinos que arribaron a Roma con "buen humor y alivio", según describió y precisó que la embajada también previó un lugar donde alojarlos, además de disponer "un operativo migratorio para cada vuelo".