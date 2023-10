Milei: "La bomba ya explotó, yo no pedí que sacaran los depósitos"

jueves, 12 de octubre de 2023 12:32

El candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, negó haber desalentado el uso de los depósitos en pesos al tiempo que aseguró "la bomba ya recontra explotó" respecto a la situación económica del país.

"En rigor, la bomba explotó, pero es una explosión lenta y los argentinos parece que siempre estamos buscando una explosión épica", subrayó en declaraciones radiales.

En la misma línea, explicó: "Si te digo que Argentina que hace 12 año no crece, que tiene un PBI per cápita que cayó un 12%, que tiene 40% de pobres y en aumento y 10% de indigente, pero que produce alimentos para 400 millones de seres humanos y le cobra impuestos al campo por 70%, es decir que se lleva al alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones a los que no les alcanza para comer; tenes dos tercios de los chicos en situación de pobreza...iba a explotar, ya recontra explotó, pero pareciera que estamos esperando una explosión épica".

Sus dichos llegan luego de que el presidente Alberto Fernández lo denunciara penalmente por la corrida cambiaria que tuvo al dólar blue por encima de los $1000.

“Fue una reflexión sobre la moneda, que no vale nada; no dije que saquen los depósitos”, se defendió el libertario luego de que expresara que el peso argentino era "excremento" y de que desalentara el uso de los plazos fijo.

El libertario protagonizó una conferencia de prensa tras las denuncias para desestimar las acusaciones del oficialismo. "Raramente me denunció el presidente. Nos veremos las caras en los tribunales", sentenció.

"¿Por qué no puedo decir la verdad? ¿Recomendar a la gente que gasta en pesos y que le destruyan el valor de sus ahorros para defender a la política? Estas opiniones las vengo marcando hace seis o siete años, y segundo, es como que estar en política implica decir mentiras para perjudicarlas. No soy eso", insistió.

Por su parte, remarcó: "Somos el único espacio político que ha hecho una propuesta de gobierno completa y consistente y en un marco a 45 años. Nadie más hizo algo así".

Por último, opinó de la propuesta del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, de someter a un test psicofísico a los aspirantes presidenciales ante un eventual balotaje. "Me están descalificando porque alguna persona se le ocurrió rotularme por pensar distinto. El problema es que no adhiero a la Agenda 2030, al marxismo cultural, a lo políticamente correcto, que respeto a la matemática y a la lógica", se defendió Milei.

"Yo le diría que el debería dar un examen de economía para ser Ministro de Economía. Sería un lindo desafío si pudieran hacerlo. Hice estos testeos varias veces en el sector privado. Ellos no lo hicieron porque nunca tocaron el sector", concluyó.