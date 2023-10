Los beneficiarios del Nuevo IFE recibirán la devolución del IVA en compras

jueves, 12 de octubre de 2023 12:45

El Gobierno anunció hoy que los dos millones de beneficiarios del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad serán incorporados al régimen de reintegros Compre sin IVA.



La medida regirá hasta el 30 de diciembre, y de ser convertido en Ley el programa de reintegro del IVA se mantendrá de manera definitiva.



"A los dos millones de beneficiaros del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad vamos a incorporarlas al programa de devolución del IVA", dijo el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, al anunciar la medida.



Señaló que la medida apunta a que "de acá al 30 de diciembre, y si es ley definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar".



"Queremos que el esfuerzo que estás haciendo venga acompañado de un esfuerzo del Estado, para que entre todos superemos el golpe al bolsillo que representa la inflación, producto de la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina", agregó el candidato de UxP.



El programa Compre sin IVA se puso en marcha el 18 de septiembre con vigencia hasta fin de año, para la devolución del Impuesto al Valor Agregado en las compras de consumo realizadas con tarjeta de débito.



De este modo, se devuelve hasta $ 18.800 por mes y por beneficiario, a quienes no excedan un ingreso equivalente a 6 haberes mínimos.



Al respecto, Massa dijo que dentro del programa Compre sin IVA "16 millones y medio de personas ya recibieron el reintegro del IVA en la canasta de alimentos, medicamentos y productos de higiene y limpieza personal".



Lo que equivale a operaciones por más de $ 128.000 millones y devoluciones por más de $ 26.500 millones.



El ministro indicó que "en términos de consumo representa el 11% de lo que gastaron en la canasta" y remarcó que esto permite "compensar parte del daño que genera la inflación, producto de la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina".



Tras la puesta en marcha del programa Compre sin IVA, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para dejar firme el reintegro del IVA para los productos de la canasta básica a sectores de menores ingresos.



Esta semana la Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado ese proyecto, en una votación en la que bloques provinciales, los libertarios y la izquierda acompañaron al Frente de Todos.



En relación a los trabajadores informales, el Gobierno tomó a fines de septiembre otra medida destinada a ese universo de 2 millones de personas, que consiste en un refuerzo de $ 94.000 a pagarse en dos cuotas de $ 47.000: la primera en octubre y la segunda noviembre.



Esta semana, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a abonar el pago de la primera de las dos cuotas.



La implementación del refuerzo para trabajadores informales fue anunciada el 26 de septiembre por el ministro Massa, junto a la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, y se aprobó mediante el decreto 493 del 30 de septiembre.



Para ser acreedor del beneficio, debe contarse entre 18 y 65 años, ser de nacionalidad argentina o bien extranjeros con residencia de por lo menos 2 años, no percibir ingresos formales de ningún tipo ni desempeñarse en el sector público nacional, provincial o municipal.



Otro de los requisitos es no contar con ingresos registrados ni ser titular de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.



El Refuerzo para Trabajadores Informales es una ayuda económica que el Estado otorga a los fines de "compensar la pérdida del poder adquisitivo de ingresos de personas sin ingresos formales o en situación de vulnerabilidad socioeconómica, particularmente afectadas por la situación de aceleración del nivel general de precios", según el decreto.