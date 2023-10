Massa: “Voy a meter en cana a los que especulan contra el ahorro, aunque me cueste la elección”

martes, 10 de octubre de 2023 17:30

El ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa advirtió que pedirá la cárcel para los que especulan “contra el ahorro de la gente”. “Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente aunque me cueste la elección, afirmó en una reunión con empresarios en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Las declaraciones de Massa se enmarcan en el contexto de una nueva escalada del tipo de cambio blue, que superó este martes los $1.000, un nuevo récord nominal histórico. “Tengo claro quiénes son esos cuatro o cinco vivos que juegan al arbitraje. La vez pasada se me escapó un jefe a Uruguay, pero que vaya en cana porque alguna vez en Argentina el que especula con los ahorros de la gente con arbitrajes que generan ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso”, dijo el titular del Palacio de Hacienda.

“Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y el patrimonio de las empresas. Es tiempo de poner límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que poner límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la gente”, insistió el candidato presidencial ante ejecutivos de comercio, entre los que estaban Eduardo Eurnekian y el presidente de la cámara Mario Grinman.

“Yo puedo ganar o perder la elección, eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad que de acá al 10 de diciembre me voy a ocupar de ver a esos cuatro o cinco pícaros en cana. Y se los digo para que despues no empecemos con que ‘se ataca al mercado o a las libertades’. Hasta que no los vea presos, no paro”, dijo Massa.

El dólar tuvo otro día de furia este martes, en la segunda jornada cambiaria de la semana. La divisa blue ganó 65 pesos o un 6,9% en el día y la escalada de octubre alcanzó el 26,3%. Al mediodía tocó un máximo de 1.050 pesos. Con un dólar mayorista que quedó inalterable a $350,10, la brecha cambiaria alcanza el 188,5%, luego de haber registrado un pico de 200%, en un rango máximo desde 1989.

El dólar bursátil “contado con liquidación”, implícito en acciones extranjeras que se negocian en pesos en la Bolsa local (Cedear) y en acciones argentinas operadas en dólares en Wall Street (ADR) alcanza este martes los 982 pesos en promedio, con un salto diario de 11 por ciento. En tanto, el dólar MEP, cuyo mayor caudal de operaciones se cursa a través del Bonar 2030 (AL30D) a 48 horas, gana solo 1,4%, a 850 pesos, con fuerte intervención del Banco Central.

Fuente: Infobae