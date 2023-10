Massa: "La Argentina tiene que elegir un camino distinto"

domingo, 1 de octubre de 2023 22:14

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, aseguró en el debate que "la Argentina tiene que elegir un camino distinto al que plantea (su rival de La Libertad Avanza, Javier) Milei".

"Milei plantea la vuelta de las AFJP, la privatización de YPF; que de alguna manera los hijos de los argentinos pague la universidad y la escuela secundaria, un modelo de dolarización que sólo tienen Zimbawe, El Salvador y Ecuador", sostuvo el ministro de Economía.

Al cruzar al libertario, el tigrense añadió: "La Argentina tiene que elegir un camino distinto, que tiene que ver con incorporarse al mundo de los 100 países que están caminando hacia la modernidad económica, obviamente con equilibrio fiscal y acumulación de reservas, pero no rifando la moneda y poniendo otra bandera en el Banco Central".

"Zimbawe, Ecuador y El Salvador: éso es lo que te propone Milei. La Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo: gasoductos, venta de energía al mundo y exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer la moneda", subrayó.

Y continuó: "Poner la bandera de otro país en las Malvinas o en el Banco Central, como plantea este señor, es simplemente renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las PyMES está condenado si este señor gobierna la Argentina".

Durante su turno en el bloque temático de Economía, el funcionario nacional afirmó que tiene "claro que la inflación es un enorme problema de la Argentina y que los errores de este Gobierno lastimaron a la gente".

"La Argentina tiene una enorme dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo", manifestó.

Respecto a las propuestas, indicó que va "a poner en marcha la Moneda Digital Argentina" y explicó: "Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad e comerciar con el celular o la tarjeta lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos".

"En paralelo y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y tributaria, cárcel a los evasores y los que fugan, para que los que pagan los impuestos no sean los tontos de la película", agregó.

En el cierre de esa exposición, se comprometió a "poner en marcha un programa de desarrollo exportador, que de alguna manera va a valorar mucho mejor el trabajo argentino".

"No solamente nuestra energía, nuestro campo, no solamente nuestros minerales y nuestra economía del conocimiento, sino también las economías regionales y las PyMES van a tener reducción de impuestos por las nuevas exportaciones. La misma reducción de impuestos que van a tener los que usen la Moneda Digital Argentina como mecanismo de transacción económica", planteó.

"Éste modelo han usado 100 países y que junto con la rediscusión con el FMI del programa, nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano", manifestó. Tras ser criticado por sus cuatro rivales, Massa remarcó que el proyecto de Presupuesto enviado al Congreso "tiene la chance del superávit, si los diputados en lugar de defender el 4,8% del PBI que va en beneficios empresarios y se animan a bajarle los beneficios a las empresas, que tantas veces hacen lobby".

"La deuda con el FMI la trajo (Mauricio) Macri y fue la más criminal de la historia argentina. La pobreza, Patricia (Bullrich), la dejaron en 40% y la tomaron en 25%: 60% de aumento", señaló al responderle a la postulante de Juntos por el Cambio.

Al referirse al incremento del dólar blue, un punto advertido por sus contrincantes, el tigrense lanzó: "La dolarización es lo que genera la tentación del dólar: sean patriotas, defiendan nuestra moneda, no promuevan el uso del dólar".

Tras ser nuevamente cruzado por Milei y Bullrich, el ministro de Economía ironizó: "Me viene la idea de que estoy debatiendo con paracaidistas suecos. Uno defiende en el Congreso los negocios de sus ex jefes, defiende las AFJP, porque trabajó en las AFJP; la otra que no hizo ni el mea culpa, como hicimos nosotros, de los errores de su propio Gobierno".

"Vamos a un sistema tributario mucho más progresivo, vamos a seguir bajando el IVA a todos los trabajadores argentinos, vamos a seguir bajando impuestos, como Ganancias, y vamos a poner sobre la mesa cuáles son los beneficios de las empresas que te roban casi 4,5% del PBI con la protección de algunos sectores de la política argentina", amplió.