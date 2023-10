Escándalo de Insaurralde: Grindetti afirmó que es "un Gobierno al que no le importa la gente"

domingo, 1 de octubre de 2023 16:20

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, habló del escándalo que protagonizó el exjefe de Gabinete de la provincia y aunque evitó hablar de su vida privada, expuso que el episodio refleja el accionar de un Gobierno "al que no le importa la gente".

"No me gusta meterme en la vida privada de la gente. Por qué lo hizo, de dónde sacó el dinero que lo explique él, pero me preocupa que esto es una actitud del kirchnerismo que se ha alejado de la gente", aseveró Grindetti en una entrevista a Radio Rivadavia, y agregó: "Hay 48% de pobres y estamos discutiendo la actitud de una persona que fue a Europa, etc, etc".

En la misma línea, consultado sobre el rol del gobernador Axel Kicillof subrayó: "Estamos perdiendo el foco, es un gobierno que se aleja de la gente. ¿Qué actitud debería haber tomado el gobernador? No sé, vino muy rápida la renuncia y se salvó de tener que tomar una decisión".

Para el intendente de Lanús en uso de licencia, "hay que mirar es el bosque: un Gobierno ausente al que no le importa la gente", al tiempo que se mostró crítico del sector político, encardo por el libertario Javier Milei que "aprovecha la situación" para "poner a todos en la misma bolsa y creerse los salvadores de esta sociedad".

Asimismo aseguró que con el actual mandatario provincial mantienen "diferencias hasta de valores", mientras que con Milei las distinciones son "de equipos, planes y de liderazgos".

El candidato que competirá detrás de la boleta de Patricia Bullrich aseguró que La Libertad Avanza propone "romper todo", y aseveró: "Como el BCRA está mal manejado, lo rompo; como la inseguridad es tremenda, andemos todos armados; como la educación está mal la privatizo".

Por su parte, anticipó que de asumir a la gobernación renunciará a la presidencia del Club Independiente y blanqueó que si intención "es transformar la administración de la provincia, con procesos transparentes y metiéndole mucha tecnología".

Por último, atribuyó el voto al economista libertario en las PASO a la interna de Juntos por el Cambio y se mostró optimista de cara a las generales del 22 de octubre. “Podemos ganar con la boleta completa. Podemos sacar votos en el votante que no fue, es mayoritariamente afín a nosotros”, expresó y concluyó: “No fuimos lo suficientemente claros de que no nos peleamos y el voto se fue a Milei”.