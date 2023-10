Bullrich: "Tengo lo que hay que tener para gobernar"

domingo, 1 de octubre de 2023 22:10

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que tiene "lo que hay que tener para gobernar el país", en el marco del Debate 2023, donde se diferenció del libertario Javier Milei y cuestionó la gestión económica del ministro y aspirante presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

"El kirchnerismo nos deja una argentina arrasada, caótica, por eso los argentinos necesitamos un cambio. La pregunta es quién puede hacer este cambio", planteó en su minuto de presentación.

En la misma línea, respondió: "Massa es presidente en funciones y su gestión es un desastre, Milei está solo por eso tranza con lo peor del sindicalismo mafioso".

"Tengo lo que hay que tener para gobernar al país: coraje y poder político propio", explicó.

Lo importante no es lo que decís que vas a hacer, sino lo que realmente estás en condiciones de hacer. Necesitamos un plan serio, concreto y eficiente.

Minutos después, en el bloque inicial sobre Economía, Bullrich descartó la idea de cerrar el Banco Central al sostener que "todos los países del mundo que los cerraron son todos paraísos fiscales" y acusar al libertario Javier Milei de querer ir hacia la puesta en pie de uno en la Argentina.

Además, solicitó el derecho a replica tras la exposición del fundador de La Libertad Avanza (LLA) y envió un mensaje a la juventud que lo acompañó en las PASO: "Te prometieron la dolarización, pero sin dólares no se puede dolarizar. Lo importante no es lo que decís sino lo que vas a hacer".

En otro pasaje, polarizó también con el candidato de Unión por la Patria: "Massa explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía poder ser el mejor presidente. Cómo podes dividirte con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos, queres hacer una ley penal, llevate a [Martín] Insaurralde. Dale, llévatelo. Hiciste todo mal".

"Duplicaste el número de la inflación, del dólar, generaste 40.1 de pobreza y ahora queres decir que como presidente vas a ser distinto", arremetió.

Massa: el Presupuesto que presentaste en el Congreso es una vergüenza.

En otro pasaje de la exposición, cuestionó el presupuesto que el titular del Frente Renovador presentó en el Congreso al sostener que es un presupuesto de déficit, y lo acusó de llevar al país a una hiperinflación.

Tras el minuto de Massa en el que responsabilizó al expresidente Mauricio Macri de contraer la deuda más grande de la historia al Fondo Monetario Internacional (FMI), arremetió: "Terminala con el FMI porque la peor deuda la ha solicitado este Gobierno".

Durante su turno en el bloque temático de la titular del PRO en uso de licencia aseguró que la sociedad pide a gritos "terminar con la angustia en la que vivimos. Conmigo esto se acaba, voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, mentiras, ni cuentitos".

Voy a borrar del mapa la inflación, sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos.

"Voy a poner orden: un programa integral que solucione los problemas del fondo, con un equipo económico honesto encabezado por Carlos Melconian y con la decisión política, el temperamento y el coraje para hacer los cambios que la Argentina necesita. Por eso ustedes han inventado y siguen con la inflación, voy a terminar con ella", prometió.

En el marco del segundo bloque temático, relativo a Educación, Bullrich expuso que el oficialismo destruyó el futuro de la Nación al denunciar una "tragedia educativa", con "millones de chicos sin clases" y la complicidad del Gobierno con el sindicalismo.

"Conmigo el adoctrinamiento se termina", prometió al tiempo que propuso garantizar 190 días de clase anuales y declarar servicio inicial a la educación para que las huelgas y paros se realizan fuera de horario de clase. "Las maestras y maestros entre [Roberto] Baradel y los alumnos van a elegir a los alumnos", anticipó.

Hoy vivimos una tragedia educativa.



Hoy vivimos una tragedia educativa.

Mamás y papás: conmigo la historia de los paros y el adoctrinamiento se terminan de una vez y para siempre. Vamos a tener 190 días de clases, ni uno menos, y la educación será servicio público esencial para que las huelgas sean fuera de los…

Además, acusó al ministro de Economía de reducir en un 9% el presupuesto educativo 2023, por lo que focalizó en trabajar la lectura y escritura en la primeria, en una secundaria con salida laboral y en carreras universitarias cortas.

Además Bullrich, afirmó esta noche en el debate presidencial que si Domingo Faustino Sarmiento escuchara a sus rivales y al Gobierno hablar sobre educación "les pone un cero y los manda a marzo".

Bullrich acusó al candidato oficialista Sergio Massa de ser "aliado de los gremios" y prometió que si llega a ser Presidenta "la historia de los paros y el adoctrinamiento se termina".

Luego polarizó con Millei y recordó que en la época de la pandemia, él pedía que no se abrieran las escuelas por miedo al contagio. "No te importa la educación. Andá con el voucher a la puna donde hay una escuela. Andá al sur del país. No conoces la Argentina", señaló.

Luego agregó: "Planteas un modelo que sólo se puede plantear en la ciudad de Buenos Aires. El voucher lo único que logrea es más desigualdad. Proponemos la educación de sarmiento con más oportunidades".