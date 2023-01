El ministro del Interior destacó que por primera vez en Argentina las provincias van a fabricar el DNI

lunes, 9 de enero de 2023 16:10

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, destacó hoy el proceso en marcha de descentralización del Registro Nacional de las Personas (Renaper), y resaltó que de esa manera "estamos haciendo por primera vez en Argentina que cada región del país, además de emitir el DNI, pueda fabricarlo".



De Pedro habló hoy en la localidad bonaerense de Batán, ubicada a unos 18 kilómetros al oeste de Mar del Plata, donde junto con la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, recorrió oficinas del Renaper habilitadas recientemente para el funcionamiento de puestos de toma de trámites del organismo..



"Hoy en Batán estamos visitando tres puestos que se suman a los cuatro móviles para que todos los vecinos no tengan que ir hasta Mar del Plata y para que puedan tener esa llave de ingreso a todos los derechos del Estado Nacional que te da el DNI", señaló De Pedro durante su visita.



Tras recorrer las instalaciones y charlar con beneficiarios de la seguridad social y trabajadores del organismo, el ministro afirmó que políticas como estas" lo que hacen a es acercar el Estado a la gente, que las cuestiones que tienen que ver con la identidad, con el derecho estén un poquito más cerca de tu casa, un poquito más cerca de donde vivís", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.



Anticipó De Pedro que "desde el Ministerio del Interior y desde el Renaper vamos a seguir descentralizando para que se pueda acceder cada día a un derecho nuevo".



Raverta agradeció la presencia del ministro y destacó que esta oficina del Renaper que funcionará en la Unidad de Atención Integral de Anses de Batán será un alivio "para que las vecinas no tengan que trasladarse hasta Mar del Plata para hacer un trámite tan esencial como hacer el documento".



"Sabemos que el documento habilita a otros derechos. Es difícil tener una oficina de Anses donde hacer una Asignación Universal por Hijo si esos nenes no tienen su DNI", añadió Raverta.



Participaron además de la visita el director de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación Renaper, Federico Bugatti; el jefe de Renaper, Nahuel Mattos, y el Jefe Regional Bonaerense II de la Anses, Marcos Gutiérrez.



La oficina del Renaper, inaugurada en octubre pasado en Batán, es el segundo Centro de Atención en el Partido de General Pueyrredón, que se suma al Centro de Documentación Renaper Mar del Plata en la Terminal Ferroautomotora, y que permitirá que los más de 35 mil habitantes de la ciudad no se trasladen hasta allí para realizar sus trámites, entre otras facilidades.