Facundo Moyano destrozó a Kicillof: “Ni siquiera Macri se animó a tanto"

viernes, 6 de enero de 2023 18:37

Facundo Moyano salió con los tapones de punta luego de que las autoridades de la concesionaria AUBASA le solicitara al Gobierno bonaerense la cancelación de la personería jurídica al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), del que es secretario adjunto. Se trata de un “castigo” ante los reclamos laborales que mantienen las barreras levantadas en la Autopista Buenos Aires - La Plata y el trayecto de Buenos Aires a la Costa Atlántica.

“Cuando decimos que ni siquiera (Mauricio) Macri se animó a tanto, lo decimos en serio. Tenemos que remontarnos a las peores épocas de la Argentina para ver como el Ministerio de Trabajo o el Estado Nacional piden el quite de la personería gremial y más que lo haga una empresa estatal”, manifestó en un nuevo dardo al gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Ningún funcionario de esta compañía va a pedir eso sin tener la venia del Estado provincial”, añadió.

La escalada del conflicto entre las autoridades de la Provincia y el sindicato que comanda Facundo Moyano gira en torno a Ricardo Lissalde, titular de la concesionaria AUBASA. “Es un acuerdo político entre Sergio Massa y Kicillof, que causó un deterioro mucho más fuerte (del servicio)”, denunció el gremialista y agregó que el pedido para quitar la personería quedó a cargo del estudio jurídico de Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

“Con AUBASA venimos atravesando un proceso muy conflictivo lamentable, esto no lo tenemos con ninguna empresa de la actividad”, expresó el hijo del camionero Hugo Moyano en diálogo con Antonio Fernández Llorente por la AM 990. Además, apuntó nuevamente contra el gobernador provincial, Axel Kicillof, el sistema de cobro en las rutas al asegurar que hay “un quiebre de la actividad” ya que “no hay política tarifaria, planificación e inversión”.

La conciliación obligatoria y Funes de Rioja

También explicó por qué el sindicato no acató en las últimas horas la conciliación obligatoria emitida por el Ministerio de Trabajo. “Tuvieron que reincorporar a la persona que habían despedido en la conciliación anterior por eso no se acata la nueva, ya que no se puede acatar una conciliación sobre el mismo tema. Se lo planteamos ayer al Ministerio y luego vimos que en el acta el estudio de Funes de Rioja había pedido la cancelación de la personería”.

Sobre la intervención del titular de la UIA, Facundo Moyano recordó que “es quien defiende Autopistas del Sol y del Oeste”, algo que calificó como “lógico porque son empresas multinacionales”. Sin embargo, marcó que “no es lógico que defiendan a una empresa estatal del gobierno provincial” y aseguró que “es contradictorio por lo que expresa Axel Kicillof y el gobierno bonaerense”. “Funes de Rioja siempre estuvo del lado de las empresas y es una decisión que ha tomado la provincia”, dijo.

Los reclamos a Sergio Massa y el dilema del teletrabajo

El sindicalista reveló que mantuvo encuentros para desplazar de su cargo a Lissalde con el actual ministro de Economía, con quien ha tenido un estrecho vínculo y compartió espacio dentro del Frente Renovador. “He tenido charlas interminables con Sergio Massa para decirle 'qué hace este tipo acá', con los antecedentes que ha tenido no solamente en la gestión de ADIF (Trenes Argentinos Infraestructura), sino también en la Legislatura bonaerense y en el Frente Renovador”, reclamó.

Tras abandonar su banca como diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Facundo Moyano volvió en octubre de 2021 a formar parte del SUTPA pero como secretario adjunto de Florencia Cañabate, una de las pocas mujeres a cargo de un gremio en la Argentina. El miembro del clan familiar Moyano, aparte de haber tomado distancia de Sergio Massa pese a tener vínculo aún, también tuvo desencuentros con la Confederación General del Trabajo (CGT).

En cuanto a la disputa entre el Sindicato de Peajes y AUBASA, se intensificó desde hace dos años producto de disputas paritarias, despido de trabajadores e implementación del telepeaje y del precio "irrisorio" de tarifas, que –según Facundo Moyano– produjo un sistema comercial inviable por parte de la provincia. "La tecnología llegó para quedarse y hay que ver de qué manera la tecnología se adapta al trabajador y no a la inversa”, finalizó el gremialista.