En Viedma: un hombre murió tras caerle encima una rama de gran tamaño

sábado, 28 de enero de 2023 19:35

Un hombre de 59 años murió este sábado tras caerle encima una rama de gran tamaño cuando circulaba en bicicleta en la zona del barrio "José María Guido" de la localidad rionegrina de Viedma, informaron fuentes policiales.



El hecho ocurrió cuando personal, contratado por un supermercado de la zona, estaba cortando arboles de eucaliptus de varios metros de altura ubicados sobre su vereda.



Por este motivo una rama cayó y golpeó en la cabeza al ciclista, identificado como Adrián Frederic, que circulaba ocasionalmente por el lugar.



El impacto fue letal y perdió la vida en el acto, en tanto que la policía local abrió una investigación para deslindar responsabilidades.



Según trascendió, días atrás el dueño del comercio solicitó al municipio local la aprobación para cortar las ramas, luego de constatar la viabilidad de los trabajos se dio la autorización correspondiente.



Sin embargo, la empresa tercerizada realizó los trabajos de poda sin el resguardo correspondiente de la zona, como cortar las calles o poner carteles de advertencias.



Al respecto, el secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente de Viedma, Gastón Gutiérrez explicó, "nosotros no hacemos podas de frentistas privados, solamente hacemos el mantenimiento del arbolado público urbano".



"Para hacer una poda de un ejemplar, sobre todo fuera de temporada, el privado tiene que pedir autorización, un inspector de la Dirección de Espacios Verdes constata si es necesaria y en este caso se autorizó porque eran eucaliptos altos con riesgo de caída de ramas", aseguró en dialogo con los medios locales.



El funcionario aclaró que se dio aval a la tarea, pero la empresa contratada por el supermercado "no tomó los recaudos con el corte de circulación de la calle" advirtió.



En este sentido, el funcionario municipal precisó que el 20 de enero se aprobó la poda, "aunque se insistió que la comuna no tuvo incumbencia en el operativo posterior".



El propio Gutiérrez se presentó en la Comisaría 30 del barrio Guido de la capital rionegrina para una presentación espontánea, donde se acreditaron todos los documentos certificados.