Le inhabilitaron la licencia de conducir por hacer manejar a un nene a alta velocidad

jueves, 26 de enero de 2023 12:07

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió la licencia de conducir de un hombre que llevada a su hijo al volante mientras manejaba a gran velocidad por la autopista Riccheri, una escena que fue registrada por un testigo en un video que se volvió viral en las últimas horas.



Según el testigo que denunció el hecho, "el conductor iba a más de 100 kilómetros por hora", no tenía puesto cinturón de seguridad y llevaba encima a su hijo menor de edad, pegado al volante.



Ante esta situación, la ANSV, organismo del Ministerio de Transporte, y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron inhabilitar al conductor, quien deberá ser sometido a una reevaluación psicofísica que determine si es apto o no para manejar un vehículo en la vía pública sin poner en riesgo a otras personas.



"Esta sucesión de hechos en la que papás ponen frente al volante a nenes nos tiene que hacer reaccionar a todos", sostuvo Pablo Martínez Carignano, director ejecutivo de la ANSV, mientras llamó a que las personas no "permanezcan pasivas" ante estas situaciones.



"No es un rito de iniciación ni una cosa de varones, es una locura que le puede costar la vida a un chico. No duden en denunciarlo", agregó.



En este sentido, la ANSV llamó a que aquellas personas que presencien un hecho de violencia vial la graben y lo denuncien a través de la línea de WhatsApp 011-6207-0590, las redes sociales de la ANSV o el correo electrónico comunicacion@seguridadvial.gob.ar.