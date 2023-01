Juicio a la Corte: el oficialismo denunció a la oposición por chantaje

jueves, 26 de enero de 2023 11:17

Este jueves comenzará el debate en la comisión de Juicio Político, que trata sobre el enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema. El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés, quien dirige dicha iniciativa, afirmó que "jamás en mi vida pensé que iba a tener que encabezar un pedido de juicio político del bloque oficialista".

"A más tardar en marzo, se debería al menos delimitar nuestra parte acusatoria. Hoy empieza el proyecto de juicio político y a mí me pareció un tema importante, jamás en mi vida pensé que iba a tener que encabezar un pedido como este desde el bloque oficialista. No es común hacer un juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia", explicó.

El diputado nacional se refirió a la postura de la oposición y advirtió que este tiempo fue como un "chantaje": "Nos decían: 'si ustedes plantean el juicio político, nosotros no vamos a votar las leyes que plantean las sesiones extraordinarias'. Y la verdad es que tenemos que hacer las dos cosas. Porque si usted ve que desde el máximo tribunal se comete mal desempeño, no podemos mirar para otro lado. Esto no quiere decir que nosotros no sancionamos las leyes que la población necesita" .

En relación a la presentación de Horacio Pietragalla, y la respuesta de la ONU pidiendo una plena independencia del Poder Judicial dijo: "Esto no tiene que ver con nuestro pedido de juicio político. Acusamos a los ministros de la Corte por mal desempeño, es una de las causas graves que establece la Constitución Nacional, en la causa de la coparticipación federal, donde no convocaron a los gobernadores, estos los únicos que son agentes naturales del Estado federal".

Además detalló que su planteo integra al Consejo de la Magistratura, "donde la Corte no sólo realizó funciones legislativas que le están totalmente prohibidas, que sólo el Congreso de la Nación puede puede hacer como distribuir recursos públicos que no le corresponde y a su vez, y haber resucitado una ley que había sido derogada. No hay una sola Corte Suprema de Justicia del mundo que haya hecho esto".

También se refirió al fallo de 2x1, donde según el diputado, se violaron los tratados internacionales de derechos humanos que la Constitución hizo propio. "La propia Corte revisó y en el caso del ministro Rosenkrantz volvió a ratificarlo. A esto hay que sumarle la pésima administración de la Obra Social del Poder Judicial, allí los altos magistrados, funcionarios, jueces, empleados van a contar la pésima administración y los daños que le están haciendo a la salud de los afiliados de esa obra social", agregó.

"Muchos pretendían que se haga juicio político a un ministro y no a los cuatro. La sentencia la firmaron todos, si somos serios, tenemos que acusarlos a todos por el fallo de la coparticipación no solo a Rossatti", sentenció en MDZ.

Con respecto a la distancia de estos proyectos con los problemas de la sociedad, argumentó: "Bajamos al recinto en diciembre para aprobar la ley de alquileres, la moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales. Una cosa no tiene nada que ver con la otra".