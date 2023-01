Graciela, mamá de Fernando Báez Sosa en alegatos: "quiero justicia porque no le tuvieron piedad"

jueves, 26 de enero de 2023 14:09

El Tribunal de Dolores accedió a que Graciela, mamá de Fernando Báez Sosa, diera sus últimas palabras en el juicio contra los ocho rugbiers acusados del crimen de su hijo: "Nunca pensé que estaría en este lugar. siempre pensé que algún día se recibiría y estaría viendo como iba a defender a las personas y no estar acá por su asesinato".

"Me costó mucho estar en este lugar. Cargué la valija para venir a Dolores y tuve que ver los videos reiteradas veces de cómo asesinaron a mi hijo", sostuvo la mamá de Fernando mientras era abrazada fuertemente por Silvino.

Es en ese momento donde se pudo observar en el vivo de los alegatos como Máximo Thomsen y Ayrton Viollaz se largaron a llorar producto de las emocionantes palabras de Graciela.

"Nunca lo voy a poder olvidar cuando mi hijo levantaba la mano para pedir suplica. Quería tirarme encima de él para que no lo atacaran más", manifestó con enojo.

En su breve testimonio, la mamá de Fernando expresó: "Él era decente, no hacía el mal. Siempre me decía que no creía en la maldad y ahora quiero justicia porque no le tuvieron piedad".