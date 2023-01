Scioli, sobre la moneda común con Brasil: "busca potenciar más el comercio bilateral"

martes, 24 de enero de 2023 17:36

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, resaltó hoy la posibilidad de que la Argentina y Brasil tengan una moneda común, al señalar que con eso "se busca potenciar más el comercio bilateral".



"En mi gestión el comercio bilateral aumentó el 50 por ciento entre Argentina y Brasil, porque no nos quedamos a esperar que vengan a comprar, salimos a vender", dijo Scioli esta mañana en rueda de prensa en el Sheraton Hotel de Buenos Aires, en el marco de la Cumbre de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



El embajador explicó que "sobre esa base, se está yendo por alternativas que nos permitan, a pesar de retenciones de divisas, poder acrecentar el comercio bilateral".



En esa línea, amplió: "Hoy a la mañana tuvimos una reunión acá, con (el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio) De Mendiguren, con (el secretario de Comercio, Matías) Tombolini y con el secretario de Comercio e Industria de Brasil", Marcio Rosa.



Scioli señaló que "tiene más visibilidad y mucho interés la parte financiera, pero tenemos la parte de la salud pública, lo mismo en ciencia y tecnología, en defensa, en turismo, en cultura", y agregó: "Como dijo Lula ayer en el CCK, no limitemos los acuerdos".



Sobre el regreso de Brasil a la Celac, el funcionario destacó que "hay una representación de todos los países y lo que hay es un espíritu con la vuelta" del vecino país, "de una agenda que plantea grandes desafíos en este contexto de crisis".



Para Scioli, "es muy importante fortalecer e integrar más a toda la región de Sudamérica y el Caribe, creo que el gran paso que dimos con Brasil es una matriz para aplicar en otro tipo de acuerdo".



"Esta armonía ideológica y política se vuelque en cosas concretas, es lo que trabajé durante el mes de octubre en mi segunda etapa en la embajada de Brasil con una agenda que se vio reflejada ayer con objetivos claros y concretos que van a impactar positivamente en el país", completó.



En cuanto a las diferencias con Uruguay en el Mercosur, apuntó que el presidente brasileño, "después de la visita a la Argentina, va a Uruguay" y dijo que "seguramente lo va a ayudar a armonizar, porque el bloque unido tiene más capacidad de negociación. Divididos somos débiles, unidos somos más fuertes".



En cuando a la relación con China, el embajador manifestó que "queremos tener las mejores relaciones posibles dependiendo el interés nacional y el trabajo argentino, y las industrias se están recuperando".



Por otra parte, manifestó no tener una "postura personal" sobre las presidencias de Nicolás Maduro en Venezuela y de Daniel Ortega en Nicaragua, "sino institucional desde el punto de vista del país", y sostuvo que "hay que tener diálogo con todos los países".



En cuanto al discurso de esta mañana del presidente Alberto Fernández, quien en una parte de su exposición habló de la "derecha recalcitrante", Scioli opinó que "son expresiones políticas que se ven reflejadas no solo aquí sino en otras partes del mundo".



"Tenemos que ir encontrando respuestas, que la gente se entusiasme y apoye estas expresiones en una agenda de desarrollo, progresista, cuidando la soberanía, el interés nacional. De esto se trata", completó.



Sobre la posibilidad del ingreso de Bolivia al Mercosur, el embajador consideró que "vamos camino a eso" y bregó porque "esta armonía política e ideológica se vuelva importante, que es lo que busqué yo trabajando en octubre para el acuerdo y la declaración de ayer".



"El mundo camina y nosotros tenemos en la región lo que demanda el mundo, energía, alimentos, minerales, litio, cobre, electromovilidad", añadió.



Asimismo, recordó "cuando le dije al Presidente vuelvo a Brasil, retomo la agenda de trabajo con una idea concreta. ¿Cuál?. Ésta: va camino a ganar Lula, va poder llegar a concretarse un acuerdo de todas las áreas".