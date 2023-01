"Sonrió y me guiñó un ojo": la provocación de una de las acusadas de matar a Lucio Dupuy

jueves, 19 de enero de 2023 08:50

Ramón vende pochoclos todos los fines de semana en una plaza de General Pico, La Pampa, pero hace 14 meses que su vida fuera de lo laboral está en suspenso, a la espera de que se haga justicia por el asesinato de su nieto, Lucio Dupuy, quien murió en noviembre de 2021 por los golpes que le dieron su madre y la novia de esta.

"Esto se sobrelleva gracias al apoyo de la gente, pero realmente lo siento cuando se cierran las puertas del frente de mi casa y quedamos solos, en familia. Ahí es muy jodido de verdad. La soledad y pensarlo a él y lo que sufrió es muy duro, horrendo. A mi nieto lo extraño no todos los días, lo extraño cada minuto", expresó Ramón Dupuy al diario Infobae.

Ramón y su mujer, Silvia, hablaron con los medios desde La Pampa para pedir justicia por Lucio, que tenía 5 años al momento del asesinato y había pasado numerosos episodios de violencia familiar antes del que le costó la vida, el 21 de noviembre de 2021.

Los abuelos de Lucio Dupuy incluso declararon en el juicio que culminó en diciembre de 2022 y cuyo veredicto se conocerá el 2 de febrero próximo.

"El día que me tocó declarar, pedí expresamente que ellas estuvieran. Quería verles la cara. Pero lamentablemente ellas pidieron no estar. No se animaron. No pudieron mirarme a los ojos", expresó Silvia.

Ramón, en cambio, sí estuvo en la misma sala de audiencia con las acusadas, que son la madre de Lucio, llamada Magdalena Espósito, y su novia, Abigail Páez.

"Cuando llegue, una de las asesinas, la novia, me miró a propósito. Se dio el lujo de provocarme. Se sonrió y me guiñó un ojo. Tan cínica como eso. Sentí mucha impotencia. Estuve a punto de reaccionar", recordó el abuelo de Lucio.

Los abuelos de Lucio Dupuy aún confían en que se haga justicia por su nieto a pesar de que fue una jueza, Ana Clara Pérez Ballester, quien determinó que Espósito podía mantener la custodia del nene de 5 años a pesar de no haber ordenado un estudio socioambiental para saber si era un ambiente seguro para él.

"Queremos estar ahí adentro para verles las caras a las asesinas cuando escuchen la sentencia", afirmó la pareja.