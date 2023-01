Bullrich sobre la definición de fórmulas en JxC: "es un debate abierto"

jueves, 19 de enero de 2023 13:43

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró hoy que la definición de fórmulas en Juntos por el Cambio (JxC) para las próximas elecciones presidenciales constituye "un debate abierto", y propuso que durante la campaña los distintos sectores de la coalición opositora hagan público su "plan de gobierno" con el objetivo de realizar el "cambio profundo que la Argentina necesita".



Desde la Casa de Gobierno de Corrientes, donde compartió una conferencia de prensa con el gobernador radical Gustavo Valdés, Bullrich reforzó así sus señales al radicalismo de cara a la definición de los compañeros de fórmula que acompañarán a ella y a su rival interno Horacio Rodríguez Larreta como precandidatos presidenciales, en caso de que compitan en una elección primaria dentro de JxC.



"El debate sobre la fórmula es un debate abierto. Lo que hay que decir es nuestro plan de gobierno, para lograr un cambio profundo que la Argentina necesita", resaltó esta mañana la titular del partido PRO.



Luego se refirió a los roles que asumieron el PRO y la UCR durante la gestión nacional de Mauricio Macri (2015-2019), un mandato en el que el radicalismo mostró siempre una posición subordinada.



En ese sentido, la exministra de Seguridad reconoció que "en el anterior gobierno (por Cambiemos) se vio que el PRO gobernaba y el radicalismo acompañaba", mientras que para un imaginario gobierno posterior a 2023 propuso que "un equipo de coalición".



Por otro lado, al referirse al mandatario correntino como potencial precandidato a la vicepresidencia, calificó a Valdés como "una de las figuras claves del presente y futuro de Juntos por el Cambio".



"El gobierno de Corrientes tiene condiciones fundamentales: orden en la sociedad y económico, a pesar de las discriminaciones, y sensibilidad productiva", subrayó Bullrich al ponderar el perfil político del gobernador anfitrión.



Previamente, dirigió una serie de planteos a la Casa Rosada, y en particular al presidente Alberto Fernández, al señalar que "no puede seguir hablando de capital e interior, porque todas las provincias tienen dirigentes con experiencia, como el gobernador de Corrientes".



Reclamó entonces "mirar a la Argentina en una manera integral", una disposición que estimó "fundamental para la campaña que viene".



Y sobre la situación económica dijo que el país "está en agonía" y reiteró que una de sus propuestas para salir de esa situación es hacer "una redistribución" del esquema de subsidios.



"No podemos vivir subsidiados, debe haber una redistribución de los subsidios", insistió.



Por su parte, Valdés agradeció la visita de Bullrich a Corrientes, al señalar que "es importante que venga haciendo campaña política, pero más importante es que venga a acompañarnos".



El mandatario correntino aprovechó la ocasión para reforzar un planteo a la Nación sobre las represas hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande, compañías en las que pretende que la provincia de Corrientes integre sus directorios.