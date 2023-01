Los alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa iniciarán el 25 de febrero

miércoles, 18 de enero de 2023 16:23

Finalizó el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa luego de 13 audiencias por las que prestaron testimonio cientos de testigos y hasta cinco de los ocho rugbiers declararon. Tras ello se determinó que fiscalía encarará los alegatos el 25 de febrero y la defensa, un día después.

Los fiscales que intervienen en el juicio a los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa aseguraron hoy que las explicaciones que intentaron dar los imputados a lo largo del debate "no logran refutar las pruebas en su contra" y afirmaron que "no hay ninguna duda" de que se ha acreditado "la materialidad del hecho".



"La explicación que intentaron dar los acusados no es suficiente. Desde el primer día hasta el día de la fecha hemos obtenido las pruebas necesarias. Estimamos que se va a acreditar el anuncio que hicimos la primera jornada", dijo esta tarde a la prensa el fiscal Juan Manuel Dávila tras concluir la 13ra. jornada del debate a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.



Para Dávila, las declaraciones que dieron hoy los acusados Blas Cinalli y Lucas Pertossi fueron "en provecho de la hipótesis de la fiscalía".



En ese sentido, el otro fiscal de juicio, Gustavo García, señaló que fue "importante" que algunos de los imputados hayan declarado durante el debate, aunque "contestaron selectivamente" a las preguntas de las partes.



A su vez, García hizo referencia a los tres acusados que no declararon durante el proceso: "Los imputados que no declararon es parte de un derecho que tienen".



Por otro lado, Dávila adelantó que el próximo 25 de enero, durante los alegatos, se explicará detalladamente "el rol de los ocho imputados".



"La causa tiene diecisiete cuerpos. Hay muchísima prueba. Lo que vamos a hacer en los alegatos, explicaremos el rol de cada una de estas personas. Vamos a meritar qué pena le corresponde a cada uno. No tengo ninguna duda de que hemos probado la materialidad del hecho junto con la calificación, que son los agravantes", detalló.