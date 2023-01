Juicio por el crimen de Báez Sosa: fiscalía, expectante por la declaración de Guarino y Milanesi

lunes, 16 de enero de 2023 12:13

El fiscal Juan Manuel Dávila aseguró que el testimonio de los testigos Juan Guarino y Alejo Milanesi "son muy importantes" debido a que estuvieron el 18 de enero de 2020 cuando fue asesinado Fernando Báez Sosa y, de hecho, estuvieron detenidos pero fueron sobreseídos.

"Son testigos que nunca han declarado, por lo tanto no sabemos qué pueden llegar a decir. Son testigos muy importantes, de dos jóvenes sobreseídos que estuvieron en el lugar", señaló.

En diálogo con la prensa antes de entrar al Tribunal de Dolores, añadió: "Siempre tenemos estrategias el día o mes previo a las audiencias para prepararnos al respecto, pero hay que ver qué dicen ellos".

"No son testigos propuestos por la fiscalía, ni Guarino, ni Milanesi, ni (Tomás) Colazo", indicó, tras lo cual dijo acerca de los dos primeros: "Que estuvieron activamente en el ataque no se desprendió de la causa, de hecho están sobreseídos, por lo tanto por el mismo hecho no pueden ser imputados. Después en un posible falso testimonio, no digo que ocurra, hablo en general en todas las causas , se inicia otra causa por separado se investiga y se ve qué es lo que ocurre"

Además, manifestó: "Está previsto que los testigos terminen este miércoles, pero en todas las audiencias puede surgir algo más que alguna de las partes requiere algún nuevo testimonio".

Al ser consultado acerca de las declaraciones de los padres de los acusados, dijo: "No son testigos ofrecidos por la fiscalía".