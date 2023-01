Anses multiplicó por 5 su tenencia de bonos en dólares

miércoles, 11 de enero de 2023 17:56

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la Anses multiplicó casi por cinco su tenencia de bonos en dólares bajo Ley Nueva York desde 2019, como resultado de una política de rotación de activos para "diversificar y valorizar al Fondo", aseguraron a Télam desde Anses.



En ese sentido, durante los últimos años el FGS impulsó la inversión en títulos públicos en dólares y con especial atención en aquellos de Ley Extranjera.



Por ese motivo, el secretario general de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y subdirector ejecutivo de operación del FGS, Santiago Fraschina, aseguró a Télam que, lejos de "despilfarrar los bonos en dólares, la Anses ha comprado sostenidamente títulos en dólares en los últimos años".



"Está saliendo en muchos lados, sobre todo vía redes sociales, que estamos despilfarrando los dólares que tiene el FGS en bonos para frenar el Dólar MEP. Eso es mentira y lo queremos demostrar con datos, con la tenencia de bonos argentinos en dólares", dijo Fraschina.



Según datos de Anses, el FGS aumentó 40% sus tenencias de activos “hard-dollar” y en casi cinco veces sus tenencias de bonos Ley New York, a través de compras repartidas entre bonos de legislación local y extranjera desde 2019 por un monto de casi US$ 2.000 millones en valor nominal.



Las compras estuvieron concentradas en los activos de mayor volumen de transacción, como el GD30, del que se adquirieron US$ 1.500 millones en valor nominal desde 2019, y el GD35, con unos US$ 118 millones, hasta el 5 de enero.



También se adquirieron títulos bajo legislación local como el AL30, con US$ 215 millones.



De esta forma, el peso de los bonos bajo legislación extranjera creció respecto al total de las tenencias: al día de hoy, los Bonos Ley New York representan el 18% de los bonos “hard-dollar”, contra el 5% que representaba a finales de 2019.



"Obviamente, Anses interviene en el mercado de títulos, pero esto demuestra que compramos muchos más bonos argentinos en dólares de los que vendemos. Es una intervención contraria a la que se están tratando de instalar", señaló el secretario general de Anses.



En ese sentido, tener en su cartera los instrumentos más operados en el mercado le permite al Fondo un mayor margen de acción, para actuar ante los cambios de expectativas que se suceden en un mercado financiero de gran volatilidad.



De cualquier forma, aclaró que uno de los objetivos es "diversificar y valorizar al Fondo" y que el comportamiento del FGS también buscó en los últimos años poner más énfasis en la inversión productiva, en aumentar la cartera en empresas y la cartera de bonos CER.



En las próximas semanas, el FGS publicará los datos consolidados hasta fin de año.



Los últimos datos públicos muestran que entre diciembre de 2019 y abril de 2022, la valuación del FGS creció 30,1% en dólares, al pasar de US$ 39.866 millones a US$ 51.876 millones, en el total de sus activos.