Video: Chiquito, el perro que le salvó la vida a su dueño y a un gatito

martes, 10 de enero de 2023 19:28

Este martes, dieron a conocer una emocionante historia protagonizada por un perro "Chiquito" y su dueño, Gabriel. Según informaron gracias a la mascota el hombre está con vida. El hecho se produjo en Rafael Castillo.

“Me quedé dormido después de trabajar, se cortó la luz, eso pienso, y parece que el humo y el monóxido me durmieron más. Solo puedo decir que el perro rompió el ventanal, entró a mi pieza, me sacó de la cama y me salvó”, sostuvo Gabriel a Mediodía Noticias.

El hombre afirmó que no reaccionaba y el animal lo arrastró hasta el centro de la casa, le pegó con las patas y le lamió la cara hasta que logró despertarse. "Veía todo nublado y sentía mucho calor, después vi el fuego”, resaltó.

Cuando logró abrir la puerta se encontró con un grupo de niños, entre ellos el sobrino de Gabriel. Ambos, salieron a pedir ayuda. Luego, el perro ingresó nuevamente para salvar a un gatito, que Gabriel rescató hace unos días atrás. “Lo sacó agarrándolo del cuello como si fuera el padre o la madre. Entró para salvarlo a él también, que estaba durmiendo conmigo”, cerró.