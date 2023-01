Asesinaron a un joven de un disparo por la espalda en la puerta de un boliche

domingo, 1 de enero de 2023 17:50

Un joven de nacionalidad venezolana fue asesinado de un disparo durante los festejos de Año Nuevo en la puerta de ingreso de un boliche del barrio porteño de Palermo y se investiga si lo atacaron dos o más personas, informaron fuentes policiales y judiciales.



El hecho se registró esta madrugada, cerca de las 4.30, cuando la víctima, identificada como Brayan Trejo Reyes, se encontraba dentro del local bailable Rumbas VE, ubicado en Gorriti al 5500, del mencionado barrio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Según informaron las fuentes a Télam, el joven salió del boliche y cuando se disponía a volver a entrar fue atacado por la espalda y cayó malherido de un balazo.



Ante esta situación, un llamado al 911 alertó a la Policía de la Ciudad sobre lo sucedido, por lo que personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se trasladó al lugar donde constató la muerte del joven.



"(La víctima) Tiene un disparo nada más, a la altura del pecho, con orificio de entrada y salida", detalló a Télam un investigador, por lo que se intenta establecer si el disparo ingresó cuando el joven estaba de frente o de espalda al momento del ataque.



En tanto, efectivos de la Comisaría Vecinal 14B y de la División Homicidios realizaban esta mañana distintas diligencias en procura de identificar a él o los agresores.



En ese sentido, los pesquisas se entrevistaban con testigos y analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.



"Estábamos todos adentro. Este muchacho entró corriendo y se llevó puesto un vidrio, no sabemos qué pasó", dijo un personal de la seguridad del boliche a la prensa.



El testigo aseguró que el joven "se ve que tuvo un problema afuera (del boliche)" y que "se quiso salvar saliendo corriendo" del lugar. "La madre estaba gritando que le habían matado al hijo", relató.



Según el hombre, el boliche Rumbas "es tranquilo y trabaja con reservas", pero como era primero de enero y no había muchas reservas, ingresó público de afuera.



La causa quedó a cargo del fiscal en Criminal y Correccional 25 Martín Mainardi. Los investigadores buscan establecer si fue un ataque hacia Trejo Reyes o si estuvo dirigido hacia otra persona.



"La policía está trabajando. Es un hecho grave que está en plena investigación", indicó un investigador. Según en su descripción en sus redes sociales, el boliche Rumbas VE se presenta como una "discoteca venezolana desde 2016, productora de eventos venezolanos en Argentina pionera en el mercado".