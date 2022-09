Con llamados de urgencia, el Gobierno insiste para que la oposición vaya a la misa por Cristina

viernes, 9 de septiembre de 2022 21:00

Con llamados de urgencia, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, insiste para que dirigentes de la oposición asistan este sábado a Luján y participen de la “misa por la paz y la fraternidad de los argentinos”, organizada por el oficialismo tras el atentado fallido contra Cristina Kirchner.

Según reveló Santiago Fioriti en Verdad/Consecuencia, “Wado” De Pedro inició las conversaciones con el visto bueno de la Vicepresidenta y en las últimas horas ya se comunicó con varios dirigentes opositores, entre estos Margarita Stolbizer, del partido GEN; Gerardo Morales y Facundo Manes, de la Unión Cívica Radical (UCR); Juan López y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica (CC); y Emilio Monzó, Jorge Triaca y un “duro” del PRO cuyo nombre no trascendió.

En sus charlas con López y Ferraro, “Wado” incluso les dijo que les gustaría sumar a la misa a Elisa Carrió, líder de la CC, una de las dirigentes más críticas de CFK.

De Pedro no es el único funcionario del Gobierno que presionó a dirigentes de JxC para que se sume a la misa del sábado. El jueves, en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti llamó a los opositores “construir una Argentina de diálogo, de convivencia, donde profundicemos los acuerdos democráticos”.

“Este es un convencimiento desde los primeros días de gobierno, y la verdad es que haber cruzado el límite como sociedad el jueves pasado, cuando dos ciudadanos decidieron actuar por fuera de los límites de la democracia y la ley tratando de llevar adelante un magnicidio, nos lleva a todos a replantear cuál es nuestro pacto democrático”, agregó Cerruti.

La vocera reveló incluso que De Pedro “está hablando con actores de la oposición para ver cuál es la mejor manera de consolidar una Argentina en paz y democrática”.

Qué dicen en Juntos por el Cambio ante la convocatoria del kirchnerismo

Los principales referentes de Juntos por el Cambio, durante la última reunión de Mesa Nacional. (Foto: Prensa JxC)

La convocatoria oficial no termina de convencer a los principales referentes de Juntos por el Cambio. Aunque hay diferencias internas, aseguran que el llamado al diálogo es una nueva “trampa” del oficialismo.

La invitación llegó a los jefes de bloque de los distintos partidos que integran la Cámara Baja para que los 257 diputados participen de la “Misa por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos” que se realizará sábado a las 13 en el santuario y basílica de Nuestra Señora de Luján, oficiada por el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheinig.

El PRO decidió, como bloque, no participar de la cita religiosa. “No es una invitación amplia de la Iglesia, sino del intendente de Luján, oficialista. Si fuera del Episcopado todavía podríamos analizarlo, pero no hay nada de eso”, confirmaban en el partido.

El miércoles en A Dos Voces (TN), la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, afirmó: “Yo no conozco ninguna convocatoria. No hemos sido convocados absolutamente a nada. Somos una coalición: ¿la convocatoria a la UCR y la no convocatoria al PRO es un intento de dividir?”.

Convocatoria a la misa de acción de gracias por el fallido atentado contra Cristina Kirchner. (Foto: Municipio de Luján)

“Iríamos a un diálogo con los que nos acusan de instigadores de un ‘lobo solitario’... ¿Nos vamos a sentar en una mesa? Tendrían que pedir disculpas por todo lo que dijeron”, advirtió, también en un mensaje para la interna.

En la UCR no había hasta este miércoles decisión unificada, pero en la presidencia de la bancada advertían: “El radicalismo no es un partido religioso, es secular. Y una misa no es el espacio para ningún diálogo”. En la Coalición Cívica también descartaban participar, aunque todavía no se había discutido formalmente en el bloque.

En tanto, el legislador radical y neurocientífico Facundo Manes, declaró este jueves a CNN Radio que “no voy a poder estar porque me voy al sur pero le dije que esa convocatoria sea de carácter institucional”.

Además, avaló la idea de “encontrar puentes para empezar a revertir esta decadencia” y que “todo lo que pasó tiene que ser un llamado de atención para construir un país”.

Fuente: TN