El Senado sesiona para repudiar el atentado contra Cristina Fernández

jueves, 8 de septiembre de 2022 07:26

El Senado celebrará hoy una sesión especial para aprobar un proyecto de declaración en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Se trata de una propuesta realizada por el interbloque del Frente de Todos (FdT) que no contará con el acompañamiento de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).



La iniciativa será tratada a las 11.



Una vez que se oficializó la convocatoria, desde JxC difundieron un comunicado en el que anunciaron que no asistirán a la sesión porque, dijeron, "no avalan el uso político-partidario del Congreso".



El jueves último, el FdT y JxC emitieron una declaración en la que se dejó constancia que "los bloques e interbloques del Senado de la Nación expresan su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido esta noche en las puertas de su domicilio" en Recoleta.