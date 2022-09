Ataque a Cristina Kirchner: la Justicia allanó la casa de un exnovio de Brenda

jueves, 8 de septiembre de 2022 11:53

La jueza federal María Eugenia Capuchetti allanó está madrugada la casa de un exnovio de Brenda Uliarte, en el marco de la investigación por el atentado que sufrió el jueves pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, informaron fuentes judiciales.



El procedimiento se hizo al domicilio donde, según la investigación, se dirigió la joven detenida después del intento de homicidio de la Vicepresidenta.



En el lugar se secuestró una bolsa blanca que habría dejado Uliarte esa noche.



En tanto, el dueño de la casa declaró como testigo esta madrugada.



Fuentes del caso explicaron que el testigo aseguró que recibió a la joven en su casa el jueves por la noche y ella se fue el viernes por la mañana.



Intento de asesinato a la Vicepresidenta, planificación previa, acuerdo de partes, transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones fueron algunos de los delitos que se les imputaron a Fernando André Sabag Montiel y a su novia Brenda en el marco de las indagatorias en las que el agresor se negó a declarar, pero en las que dejó una llamativa frase: "Brenda no tuvo nada que ver… y yo tampoco".



La indagatoria de Uliarte se concretó el martes, mientras que a Sabag Montiel la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo le tomaron una ampliación en la que otra vez se negó a declarar, pero dejó esa frase con la que buscó desvincular a su novia del hecho y luego a sí mismo, a pesar de que cientos de imágenes lo muestran empuñando el arma que apuntó a la cabeza de la expresidenta.



En su turno, Uliarte había dicho que no tuvo nada que ver con el intento de homicidio ni con su planificación, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció aberrante: no quiso responder preguntas ni del tribunal ni de la fiscalía, y solo le contestó a su defensor oficial, Gustavo Kollman.