Rossi, sobre la custodia de Cristina Kirchner: "estaban muy atentos"

sábado, 3 de septiembre de 2022 11:54

Agustín Rossi, director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), defendió a los agentes encargados de la custodia a Cristina Kirchner durante el ataque. “Estaban muy atentos”, dijo.

“No creo que haya fallado la custodia”, consideró el exministro de Defensa en declaraciones al programa “Digamos Todo”, por CNN Radio. “Los operativos de la custodia estaban muy atentos. No quiero comparar, pero la realidad es que ya se veía un episodio de tensión con todo lo que había sucedido con la Policía de Buenos Aires el sábado pasado con la colocación de las vallas (en el edificio donde vive la Vicepresidenta). Estaban muy atentos”, insistió.

En el mismo sentido, Rossi amplió: “Yo no participo de los operativos y no tengo elementos concretos para evaluarlos, pero tengo entendido que se había aumentado la custodia sobre la Vicepresidenta”.

“Lo digo por mí, porque he sido ministro de Defensa y he salido con custodia. Uno mismo repliega a la custodia”, argumentó Rossi. Y continuó: “La custodia trata de que uno no tenga contacto ni se someta a situaciones hipotéticas de riesgo. Hay que ver bien cómo fue planificado el operativo. Si yo le digo a mi custodio ‘usted se queda acá’, te van a decir ‘bueno, me quedo acá’. Esto es así en cualquier lugar del mundo”.

En relación al detenido, Fernando Sabag Montiel, el funcionario mencionó: “Hasta acá hablamos de un lobo solitario, alguien que por sí mismo armó todo sin demasiada logística. Esos son los casos más difíciles”.

Rossi llamó a un debate sobre el contacto de los dirigentes políticos con el público. “Esto que hace Cristina de acercamiento con la gente lo hacen muchos otros dirigentes del oficialismo y la oposición. Vamos a tener que reflexionar sobre cómo es el acercamiento de los dirigentes con la gente”.

“Si alguien me pregunta qué me parece, diría que todos tienen que estar un poco más atentos con las cuestiones de seguridad. Anoche tuve la oportunidad de cruzarme con un eurodiputado y me decía que en España, con el tema de ETA, todos los espacios políticos tienen normas de seguridad. Nosotros no pasamos un hecho de esas características”, profundizó.

Sobre el impacto del hecho, Rossi analizó: “Me parece que recién vamos a tomar verdadera dimensión de lo que sucedió en la medida que empecemos a lograr tomar cierta distancia. Es gravísimo. La política argentina debe sentir el impacto y plantearse un antes y un después de lo que sucedió”, agregó.